Générateur de Vidéos de Prospection à Froid pour un Engagement Instantané
Obtenez plus de rendez-vous en créant des messages vidéo personnalisés de prospection à l'aide de puissants avatars AI qui captent l'attention.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour la présentation de produits, adaptée aux équipes marketing cherchant à lancer de nouvelles fonctionnalités à l'aide de vidéos générées par AI. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et énergique avec des coupes rapides et des graphismes engageants, complétés par une bande sonore entraînante et une voix off persuasive. Exploitez la capacité de conversion de texte en vidéo à partir de script pour transformer rapidement le contenu marketing en visuels captivants.
Concevez une vidéo d'accueil chaleureuse et invitante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, parfaite pour présenter leur marque à de nouveaux clients avec des vidéos personnalisées. Le style visuel doit être authentique et amical, utilisant peut-être un éclairage doux et des images familières de la médiathèque, tandis que l'audio doit comporter une voix off calme et rassurante. Utilisez la fonction de modèles et de scènes pour assembler facilement un message d'apparence professionnelle.
Développez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les startups technologiques ou les fournisseurs de solutions, en se concentrant sur le pouvoir de la prospection vidéo pour simplifier des offres complexes. Le style visuel et audio doit être propre, direct et très informatif, avec des animations simples et une voix off nette et articulée. Assurez-vous que la vidéo peut être facilement adaptée à différentes plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de formats d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos de Prospection Personnalisées.
Générez rapidement des vidéos hautement personnalisées, alimentées par AI, pour capter l'attention et convertir efficacement les prospects froids en leads chauds.
Produisez des Vidéos Sociales Engagantes.
Concevez des vidéos AI captivantes pour les plateformes sociales comme LinkedIn, améliorant votre prospection à froid et stimulant un engagement plus élevé avec les prospects.
Questions Fréquemment Posées
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que générateur de vidéos de prospection à froid ?
HeyGen est un générateur de vidéos de prospection à froid efficace car il permet la création de vidéos hautement personnalisées en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de conversion de texte en vidéo, augmentant considérablement l'engagement de vos campagnes.
Puis-je facilement générer des vidéos AI à partir d'un script avec HeyGen ?
Oui, HeyGen transforme votre script vidéo en vidéos AI de haute qualité avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off personnalisable, simplifiant votre processus de création de contenu.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des messages vidéo personnalisés cohérents ?
HeyGen propose une bibliothèque complète de modèles et des contrôles de marque robustes, vous permettant de maintenir une identité visuelle cohérente pour tous vos messages vidéo personnalisés sur diverses plateformes comme les campagnes par e-mail ou LinkedIn.
Comment HeyGen garantit-il des vidéos AI de haute qualité pour la prospection ?
HeyGen garantit des vidéos AI de haute qualité pour la prospection vidéo en exploitant une technologie avancée de conversion de texte en vidéo, des avatars AI réalistes et une génération de voix off polyvalente pour offrir un contenu captivant.