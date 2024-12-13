Générateur de Vidéos de Prospection à Froid pour un Engagement Instantané

Obtenez plus de rendez-vous en créant des messages vidéo personnalisés de prospection à l'aide de puissants avatars AI qui captent l'attention.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour la présentation de produits, adaptée aux équipes marketing cherchant à lancer de nouvelles fonctionnalités à l'aide de vidéos générées par AI. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et énergique avec des coupes rapides et des graphismes engageants, complétés par une bande sonore entraînante et une voix off persuasive. Exploitez la capacité de conversion de texte en vidéo à partir de script pour transformer rapidement le contenu marketing en visuels captivants.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'accueil chaleureuse et invitante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, parfaite pour présenter leur marque à de nouveaux clients avec des vidéos personnalisées. Le style visuel doit être authentique et amical, utilisant peut-être un éclairage doux et des images familières de la médiathèque, tandis que l'audio doit comporter une voix off calme et rassurante. Utilisez la fonction de modèles et de scènes pour assembler facilement un message d'apparence professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les startups technologiques ou les fournisseurs de solutions, en se concentrant sur le pouvoir de la prospection vidéo pour simplifier des offres complexes. Le style visuel et audio doit être propre, direct et très informatif, avec des animations simples et une voix off nette et articulée. Assurez-vous que la vidéo peut être facilement adaptée à différentes plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de formats d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Prospection à Froid

Créez facilement des messages vidéo personnalisés à grande échelle en utilisant l'AI, captivant vos prospects et stimulant l'engagement dans les campagnes de prospection à froid.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo Principal
Commencez par rédiger votre message principal, que notre fonction de conversion de texte en vidéo transformera en visuels engageants avec le ton parfait.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI qui représentent le mieux votre marque et sélectionnez une voix off naturelle pour vos vidéos personnalisées.
3
Step 3
Appliquez une Personnalisation Dynamique
Exploitez la conversion de texte en vidéo à partir de script pour insérer dynamiquement des détails spécifiques au destinataire, créant des messages vidéo uniques et personnalisés pour chaque prospect.
4
Step 4
Générez et Affinez Vos Vidéos
Produisez automatiquement votre lot de vidéos générées par AI et révisez-les pour assurer leur exactitude. Ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité avant de finaliser votre prospection.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Construisez la Confiance avec des Témoignages Vidéo

Créez facilement des témoignages vidéo puissants et des études de cas pour inspirer confiance et accélérer la confiance avec de nouveaux prospects lors de la prospection à froid.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que générateur de vidéos de prospection à froid ?

HeyGen est un générateur de vidéos de prospection à froid efficace car il permet la création de vidéos hautement personnalisées en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de conversion de texte en vidéo, augmentant considérablement l'engagement de vos campagnes.

Puis-je facilement générer des vidéos AI à partir d'un script avec HeyGen ?

Oui, HeyGen transforme votre script vidéo en vidéos AI de haute qualité avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off personnalisable, simplifiant votre processus de création de contenu.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des messages vidéo personnalisés cohérents ?

HeyGen propose une bibliothèque complète de modèles et des contrôles de marque robustes, vous permettant de maintenir une identité visuelle cohérente pour tous vos messages vidéo personnalisés sur diverses plateformes comme les campagnes par e-mail ou LinkedIn.

Comment HeyGen garantit-il des vidéos AI de haute qualité pour la prospection ?

HeyGen garantit des vidéos AI de haute qualité pour la prospection vidéo en exploitant une technologie avancée de conversion de texte en vidéo, des avatars AI réalistes et une génération de voix off polyvalente pour offrir un contenu captivant.

