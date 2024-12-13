Créateur de Vidéos d'Amélioration du Codage : Automatisez la Création Vidéo

Rationalisez votre processus de création vidéo alimenté par l'IA en générant des vidéos à partir de JSON, enrichies de modèles & scènes dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 90 secondes pour les data scientists et les spécialistes de l'automatisation marketing, mettant en avant la capacité de créer des vidéos de manière programmatique pour des campagnes personnalisées. L'approche visuelle doit être des visualisations de données dynamiques se fondant harmonieusement avec des Modèles & scènes professionnels, utilisant une voix off enthousiaste et claire générée par la génération de voix off de HeyGen. Soulignez comment cette approche permet de créer du contenu vidéo évolutif basé sur les données.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo didactique d'une minute et demie destinée aux formateurs techniques et aux ingénieurs logiciels, illustrant comment la création de vidéos alimentée par l'IA peut simplifier la production de tutoriels techniques. Le style visuel doit être très éducatif, avec des partages d'écran nets d'exemples de code et des annotations claires, enrichis par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock et des Sous-titres/captions précis. L'audio doit comporter une voix calme et articulée expliquant l'intégration à l'aide d'un SDK vidéo.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise d'une minute pour les développeurs web et les développeurs d'API, démontrant comment paramétrer votre vidéo pour diverses plateformes de diffusion de contenu. Le style visuel doit être élégant et interactif, avec des extraits de code en JavaScript passant sans heurt à différentes sorties vidéo, avec une voix off confiante et engageante. Mettez en avant la flexibilité des avatars AI de HeyGen et sa fonction de redimensionnement & exportation des rapports d'aspect pour créer des vidéos à l'aide de code pour divers cas d'utilisation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'amélioration du codage

Exploitez la puissance du code pour créer, personnaliser et automatiser des vidéos professionnelles de manière programmatique avec une efficacité et une évolutivité inégalées.

1
Step 1
Créez votre Logique Vidéo
Définissez la structure et le contenu de votre vidéo de manière programmatique. Utilisez JSON ou une approche similaire basée sur les données pour spécifier les scènes, les médias et le texte pour un contrôle précis de votre sortie.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Dynamiques
Intégrez des données dynamiques et des avatars AI engageants en paramétrant votre contenu vidéo. Cela permet une personnalisation automatisée et des mises à jour sans effort sur plusieurs versions de vidéos.
3
Step 3
Générez et Orchestrer
Utilisez notre API REST robuste ou notre SDK vidéo pour automatiser les vidéos à partir de vos instructions codées. Notre système transforme efficacement votre script et vos ressources en vidéo de haute qualité en utilisant la technologie Texte-en-vidéo à partir de script.
4
Step 4
Exportez et Évoluez
Distribuez vos productions sans effort en exportant vos vidéos générées dans divers rapports d'aspect. Notre service cloud évolutif garantit que votre contenu est prêt pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Génération de Publicités Programmatiques

Produisez et personnalisez rapidement des vidéos marketing et des publicités en grand volume à l'aide de code, permettant des campagnes basées sur les données et une performance optimisée.

Questions Fréquemment Posées

Comment les développeurs peuvent-ils automatiser la création vidéo avec HeyGen ?

HeyGen fournit des outils puissants pour que les développeurs automatisent les vidéos de manière programmatique. Notre API REST robuste vous permet de créer des vidéos à l'aide de code, s'intégrant parfaitement à vos flux de travail existants pour générer du contenu dynamique à grande échelle. Cela permet une création vidéo efficace et évolutive alimentée par l'IA.

HeyGen prend-il en charge l'utilisation d'avatars AI dans les vidéos générées ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de tirer parti d'avatars AI réalistes pour leurs projets vidéo. Ces avatars avancés améliorent votre création vidéo alimentée par l'IA, offrant un présentateur unique et engageant sans avoir besoin de tournage traditionnel.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour la génération de vidéos basées sur les données ?

HeyGen excelle dans la création de vidéos basées sur les données, vous permettant de paramétrer votre contenu vidéo à l'aide de données externes. Vous pouvez générer des vidéos à partir de JSON ou d'autres données structurées, garantissant une sortie vidéo personnalisée et dynamique pour diverses applications. Cette fonctionnalité est idéale pour la production de contenu évolutive.

HeyGen peut-il s'intégrer aux langages de programmation existants pour la création vidéo ?

Absolument, l'API de HeyGen est conçue pour une intégration flexible, vous permettant de créer des vidéos à l'aide de code dans votre langage de programmation préféré, tel que JavaScript. Notre SDK vidéo et nos points de terminaison API facilitent l'intégration directe des capacités du créateur de vidéos d'amélioration du codage de HeyGen dans vos applications.

