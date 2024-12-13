créateur de vidéos éducatives sur le codage pour cours interactifs

Permettez aux éducateurs de créer des vidéos explicatives dynamiques et claires en utilisant les avatars AI réalistes de notre plateforme alimentée par l'IA, rendant l'apprentissage engageant.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 60 secondes démontrant comment utiliser une commande Git spécifique pour le contrôle de version, destinée aux codeurs intermédiaires cherchant à améliorer rapidement leurs compétences. Cette vidéo nécessite un style visuel professionnel et épuré avec une voix AI confiante et claire guidant à travers des instructions étape par étape. Assurez-vous que la livraison est précise et informative, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des explications détaillées en visuels captivants et en incluant des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour attirer de nouveaux étudiants vers une académie de codage en ligne, ciblant les personnes intéressées par un changement de carrière ou une mise à niveau des compétences. Le style visuel et audio doit être rapide, moderne et inspirant, mettant en avant le potentiel de croissance professionnelle. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo à fort impact, en veillant à ce qu'elle puisse être facilement adaptée pour diverses plateformes de médias sociaux grâce au redimensionnement et aux exportations de format d'image.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de conseil animée concise de 15 secondes présentant un raccourci clavier utile ou une astuce de débogage dans un IDE populaire, destinée aux développeurs de logiciels expérimentés à la recherche de hacks d'efficacité. Le style visuel doit être élégant et minimaliste, se concentrant sur la démonstration pratique, avec une voix AI directe et succincte. Intégrez des enregistrements d'écran ou des images pertinents en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, soutenue par une génération de voix off précise pour un impact maximal.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos éducatives sur le codage

Transformez sans effort vos leçons de codage en vidéos éducatives engageantes et professionnelles avec une plateforme alimentée par l'IA conçue pour les éducateurs et les créateurs de contenu.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par écrire ou coller votre script de leçon de codage. Notre plateforme utilise "Texte à vidéo à partir d'un script" pour convertir vos mots en contenu vidéo dynamique, facilitant la mise en forme de votre message éducatif.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre contenu de codage, donnant à vos vidéos éducatives un visage professionnel et accessible. Vous pouvez également ajouter une voix AI naturelle pour narrer votre leçon.
3
Step 3
Personnalisez les visuels et l'identité de marque
Améliorez votre vidéo avec des éléments visuels spécifiques et appliquez des "contrôles de marque (logo, couleurs)" pour maintenir une identité éducative cohérente. Adaptez les modèles et les scènes pour illustrer parfaitement des concepts de codage complexes.
4
Step 4
Exportez votre leçon de haute qualité
Finalisez votre projet en sélectionnant votre format de sortie souhaité et en obtenant une "qualité 4k" pour votre vidéo éducative de codage terminée. Exportez et partagez facilement votre leçon professionnelle avec vos apprenants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des vidéos explicatives courtes

Générez rapidement des vidéos explicatives courtes et engageantes sur le codage pour diverses plateformes afin de simplifier des concepts complexes et atteindre plus d'étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos animées engageantes ?

La plateforme alimentée par l'IA de HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos animées professionnelles. Profitez des avatars AI réalistes et personnalisez divers éléments pour donner vie à votre vision créative efficacement.

HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives et de formation ?

Oui, HeyGen simplifie la production de vidéos explicatives et de formation engageantes en convertissant directement votre script en vidéo à l'aide de voix AI réalistes. Cette puissante capacité de texte à vidéo simplifie la création de contenu pour les éducateurs et les entreprises.

Puis-je personnaliser les modèles vidéo avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo professionnels que les utilisateurs peuvent entièrement personnaliser avec des contrôles de marque, des couleurs et des médias pour s'aligner sur leur vision créative. Cela garantit que chaque vidéo reflète votre style et message uniques.

Quelles possibilités créatives les avatars AI de HeyGen débloquent-ils ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen débloquent diverses possibilités créatives, vous permettant de narrer votre contenu avec une touche professionnelle. Associés à la génération de script, ces avatars peuvent jouer dans des vidéos animées engageantes, améliorant votre production vidéo professionnelle.

