Créateur de Vidéos de Code de Conduite : Simplifiez la Formation à la Conformité

Produisez sans effort des vidéos de formation à la conformité engageantes. Nos avatars IA transmettent clairement votre message, économisant temps et ressources.

Créez une vidéo de code de conduite d'une minute, pilotée par l'IA, conçue pour les nouveaux employés, introduisant les valeurs fondamentales de l'entreprise de manière claire et engageante. Le style visuel doit être moderne et professionnel, avec des avatars IA réalistes délivrant des messages clés, complétés par une voix off calme et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité d'avatars IA de HeyGen pour donner vie au code avec des représentations diverses.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes destinée aux membres de l'équipe existants, résumant les mises à jour récentes des politiques avec un style visuel concis et informatif utilisant du texte animé et des graphiques simples. L'audio doit être une voix off claire et professionnelle. Exploitez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement le texte des politiques mises à jour en une explication visuelle engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation à l'éthique de 2 minutes pour tous les employés, démontrant des dilemmes éthiques à travers de courtes animations basées sur des scénarios avec un ton de soutien et d'encouragement. Le style visuel doit être accessible et utiliser des modèles préconçus pour assurer la cohérence de la marque. La fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen peut rationaliser le processus de création, permettant un déploiement rapide de la communication éthique essentielle.
Exemple de Prompt 3
Concevez un clip promotionnel de 45 secondes pour le 'créateur de vidéos de code de conduite' destiné aux managers, mettant en avant la facilité de création de vidéos de conduite localisées pour des équipes mondiales. Le style visuel doit être dynamique et optimiste, présentant des coupes rapides d'avatars HeyGen divers parlant différentes langues, sur une bande sonore inspirante. Mettez en avant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, permettant une localisation rapide avec des options multilingues pour une large accessibilité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Code de Conduite

Créez sans effort des vidéos de code de conduite engageantes et conformes avec l'IA, rationalisant votre formation et communication d'entreprise.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre contenu de code de conduite directement ou à partir d'un "Générateur de Code de Conduite IA". Notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" convertit instantanément votre texte en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA et Voix
Renforcez votre message en choisissant parmi une variété d'"avatars IA" réalistes pour présenter votre code de conduite. Ces présentateurs numériques assurent une livraison professionnelle et cohérente.
3
Step 3
Personnalisez avec des Modèles et Branding
Personnalisez votre vidéo en utilisant nos divers "Modèles & scènes" pour correspondre à l'esthétique de votre entreprise. Incorporez vos éléments de marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation à la Conformité
Finalisez votre contenu et utilisez notre fonctionnalité "Redimensionnement & exportation de format" pour générer vos "vidéos de formation à la conformité" dans le format idéal pour tout canal de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mises à Jour Rapides de la Conformité

.

Produisez rapidement des clips vidéo concis et engageants pour la communication interne, assurant une diffusion en temps opportun des changements de politique ou des rappels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de code de conduite pilotées par l'IA ?

HeyGen vous permet de transformer sans effort des scripts textuels en vidéos de code de conduite engageantes, pilotées par l'IA, en utilisant des avatars IA réalistes et une technologie avancée de conversion de texte en vidéo. Cela simplifie la production de communications de conformité essentielles pour votre organisation.

HeyGen peut-il personnaliser le résultat du Générateur de Code de Conduite IA pour des besoins spécifiques de formation en entreprise ?

Absolument. L'éditeur vidéo IA de HeyGen permet une personnalisation étendue avec des contrôles de marque, des modèles et une bibliothèque multimédia. Vous pouvez adapter le contenu de votre vidéo de formation à l'éthique pour correspondre précisément à vos exigences de formation en entreprise.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos de code de conduite efficace ?

HeyGen intègre des fonctionnalités robustes telles que des voix off multilingues, des sous-titres automatiques et une large gamme de modèles et de scènes pour accélérer votre production vidéo. Cela permet une création rapide de vidéos de formation à la conformité complètes sans montage intensif.

HeyGen est-il adapté à plus que de simples vidéos de code de conduite ?

Oui, HeyGen est un éditeur vidéo IA polyvalent parfait pour créer divers contenus de vidéos explicatives et de formation en entreprise au-delà des simples vidéos de code de conduite. Son interface intuitive et ses fonctionnalités puissantes en font un excellent choix pour tout besoin de vidéo engageante.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo