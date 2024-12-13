Vidéos de Formation au Code de Conduite : Améliorez l'Éthique au Travail
Créez des formations engageantes sur la conformité avec des avatars IA pour favoriser une conduite éthique des employés et prévenir le harcèlement.
Concevez une vidéo animée concise de 45 secondes pour les employés existants ayant besoin d'un rappel sur la prévention du harcèlement, en mettant l'accent sur l'éthique du respect au travail. Le style d'animation engageant doit présenter des visuels vibrants et un ton amical et informatif, garantissant que les principes clés sont facilement compris. Utilisez la capacité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement un script de politique clair en ce module de formation percutant.
Imaginez une vidéo professionnelle de 50 secondes destinée à tous les employés, servant d'introduction percutante à la formation annuelle sur la conformité en matière d'éthique générale au travail. Cette vidéo devrait adopter une esthétique de série télévisée cinématographique, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences de haute qualité qui établissent un ton sérieux mais engageant. La narration soulignera subtilement l'importance cruciale de respecter les normes de l'entreprise, renforcée par une voix off claire et autoritaire.
Développez une vidéo de formation au code de conduite de 30 secondes conçue pour les employés manipulant des données sensibles, présentant un scénario rapide de la vie réelle démontrant les meilleures pratiques en matière de confidentialité des données. L'approche visuelle doit être directe et concise, avec du texte à l'écran renforçant les points clés, et assurer l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour tous les dialogues. Une voix off claire et instructive guidera le spectateur à travers l'action correcte.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Augmentez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez l'impact de vos vidéos de formation au code de conduite en augmentant l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances avec du contenu piloté par l'IA.
Créez Plus de Cours de Conformité.
Développez efficacement un grand volume de vidéos de formation éthique des employés, atteignant tous les employés à l'échelle mondiale avec un message standardisé et clair.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation au code de conduite ?
HeyGen permet la création de vidéos de formation au code de conduite hautement engageantes en transformant des scripts en récits dynamiques basés sur le drame avec des avatars IA. Cela permet de créer des séries télévisées cinématographiques réalistes mettant en scène divers scénarios de la vie réelle, rendant la formation éthique des employés véritablement percutante.
HeyGen peut-il aider à créer rapidement des formations sur la conformité sur mesure ?
Oui, HeyGen simplifie la production de formations sur la conformité personnalisées, idéales pour les modules d'intégration et de rappel. Vous pouvez générer rapidement des modules de formation concis de 5 minutes avec votre marque, garantissant une éducation cohérente et professionnelle sur l'éthique au travail dans toute votre organisation.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une formation éthique des employés accessible ?
HeyGen priorise l'accessibilité pour la formation éthique des employés grâce à la génération automatique de sous-titres et de captions. Cela garantit que le contenu crucial, comme les modules de prévention du harcèlement, est facilement disponible et compréhensible pour tous les employés, améliorant l'apprentissage et la compréhension globaux.
Comment HeyGen rend-il les dilemmes éthiques complexes compréhensibles ?
HeyGen simplifie les dilemmes éthiques complexes en utilisant des avatars IA et des animations engageantes pour présenter des scénarios de la vie réelle. Cette approche transforme des concepts abstraits en modules de formation interactifs et pertinents, favorisant une compréhension plus profonde et une meilleure prise de décision parmi les employés.