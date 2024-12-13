Générateur d'Explications du Code de Conduite : Création Vidéo AI Facile
Simplifiez la conformité et l'intégration pour les équipes RH avec des vidéos explicatives engageantes, en utilisant des avatars AI pour une communication professionnelle et cohérente.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'accueil de 60 secondes, spécifiquement destinée aux nouveaux employés, qui introduit en douceur le code de conduite essentiel des employés et souligne les normes éthiques de l'entreprise. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle amicale et rassurante, avec une voix chaleureuse et informative, tout en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre le message de manière engageante et mémorable aux nouvelles recrues.
Imaginez une vidéo explicative percutante de 30 secondes destinée aux dirigeants d'entreprise et aux responsables de la conformité, mettant en avant les avantages stratégiques d'un outil avancé de code de conduite AI. Avec un design visuel élégant et professionnel et un ton autoritaire, la vidéo doit transmettre puissamment comment cette innovation aide les organisations à atténuer efficacement les risques. Utilisez la génération de voix off fluide de HeyGen pour délivrer un message clair, concis et percutant.
Développez une vidéo visuellement attrayante de 45 secondes, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables RH, qui présente élégamment la polyvalence d'un modèle de code de conduite. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et adaptatif, démontrant de manière vivante les nombreuses options de personnalisation pour une intégration transparente de l'image de marque de l'entreprise. Utilisez les modèles et scènes robustes de HeyGen pour montrer comment les utilisateurs peuvent facilement adapter ces documents cruciaux à leur identité organisationnelle unique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation au Code de Conduite.
Améliorez la compréhension et l'adhésion des employés à votre code de conduite en transformant des politiques complexes en modules de formation vidéo engageants et alimentés par AI.
Élargissez l'Éducation à la Conformité.
Développez et déployez rapidement des cours de code de conduite cohérents et juridiquement solides dans toute votre organisation, garantissant une compréhension et une conformité généralisées.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une explication du code de conduite des employés ?
L'outil de code de conduite AI de HeyGen permet aux équipes RH de générer rapidement des vidéos explicatives engageantes à partir de texte, garantissant que les employés comprennent les normes éthiques essentielles et la conformité lors de l'intégration. Ce processus efficace aide à atténuer les risques liés à une mauvaise communication.
Puis-je personnaliser les vidéos du code de conduite pour correspondre à l'image de marque de mon entreprise ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables et des avatars AI pour aligner chaque vidéo de politique de code de conduite avec votre identité de marque spécifique.
Quel est le processus pour générer une vidéo de code de conduite avec HeyGen ?
Avec l'outil de code de conduite AI de HeyGen, il vous suffit d'entrer votre script ou d'utiliser un modèle de code de conduite préconçu. HeyGen le transformera ensuite en une vidéo explicative engageante en utilisant des avatars AI et des voix off, prête pour votre formation à la conformité.
Comment les explications AI de HeyGen aident-elles à atténuer les risques et à améliorer la conformité ?
Les vidéos explicatives engageantes de HeyGen, avec des avatars AI et des voix off claires, communiquent efficacement les normes éthiques et les détails sur les actions disciplinaires. Cela améliore la compréhension des employés, améliore la conformité globale et aide à atténuer les risques potentiels pour votre organisation.