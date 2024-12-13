Générateur de Vidéos de Coaching : Créez des Cours en Ligne Engagés

Créez rapidement des vidéos de formation avec des avatars AI, transformant votre contenu en cours en ligne captivants.

Imaginez créer une vidéo de coaching captivante de 45 secondes destinée aux personnes en quête de développement personnel. Cette vidéo présenterait des visuels inspirants et un ton chaleureux et encourageant, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer des messages percutants. Votre objectif est d'attirer de nouveaux clients et d'établir votre expertise en tant que coach de vie.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les équipes de formation en entreprise, une vidéo de formation de 60 secondes sur l'adoption de nouveaux logiciels peut transformer l'intégration. Utilisez des visuels professionnels et épurés avec des avatars AI clairs et articulés fournis par HeyGen pour démontrer des processus complexes sans effort, garantissant que chaque nouvel employé saisisse les informations critiques efficacement.
Exemple de Prompt 2
Les éducateurs et créateurs de contenu peuvent rapidement transformer des plans de cours en vidéos en ligne engageantes de 30 secondes. En convertissant votre script de texte en vidéo, la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen assure l'accessibilité et améliore la compréhension pour des apprenants divers grâce à des visuels dynamiques et une narration claire.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un petit entrepreneur produisant rapidement une publicité vibrante de 20 secondes pour les réseaux sociaux pour son nouveau produit. En utilisant un générateur de vidéo AI, il sélectionne parmi les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un clip visuellement attrayant et rapide qui capte l'attention et génère du trafic vers sa chaîne YouTube.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Coaching

Transformez sans effort vos idées en vidéos de coaching professionnelles qui engagent et éduquent votre public en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez votre contenu de coaching dans l'éditeur de texte en vidéo pour commencer à transformer vos mots en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour vous représenter ou représenter votre marque, assurant un présentateur cohérent et engageant pour vos vidéos de formation.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Utilisez des modèles et scènes préconçus pour ajouter des visuels de fond, des superpositions de texte, et des éléments de marque qui s'alignent avec votre message de coaching.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Générez votre vidéo de coaching dans divers formats d'aspect et téléchargez-la, prête à être partagée sur votre plateforme ou avec vos équipes de formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Offrez un Coaching Motivationnel Impactant

.

Produisez des vidéos motivationnelles convaincantes avec l'AI pour inspirer et guider votre public vers la croissance personnelle et la réussite.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen vous permet de transformer facilement du texte en vidéo grâce à sa technologie avancée de générateur de vidéos AI. Vous pouvez créer du contenu engageant rapidement et efficacement, idéal pour divers besoins de création vidéo.

HeyGen peut-il créer des vidéos de coaching engageantes avec des avatars AI ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos de coaching intuitif, vous permettant de produire des vidéos de coaching professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix off AI authentiques. Cela aide à personnaliser votre contenu d'apprentissage.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour réaliser des vidéos de formation efficaces ?

HeyGen propose une suite complète pour les vidéos de formation, incluant des modèles personnalisables, divers avatars AI, et des outils d'édition vidéo robustes. Ces fonctionnalités permettent aux équipes de formation de créer facilement des cours en ligne de haute qualité.

Comment HeyGen peut-il m'aider à développer mon contenu et atteindre un public plus large ?

HeyGen facilite l'expansion de votre portée grâce à des fonctionnalités comme la traduction automatique des langues et des voix off AI personnalisables dans diverses langues. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque spécifiques pour maintenir une présence de marque cohérente et professionnelle à l'échelle mondiale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo