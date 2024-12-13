Générateur de vidéos de formation par coaching pour une formation engageante
Générez rapidement des vidéos de formation professionnelles avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo, transformant votre processus de formation et développement.
Créez une vidéo tutorielle informative de 45 secondes pour les managers ou chefs d'équipe, illustrant un processus interne rapide pour le partage de connaissances. Le style visuel et audio doit être net, engageant et professionnel, utilisant une voix off confiante pour guider les spectateurs à travers les étapes facilement créées en saisissant simplement un script et en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les formateurs d'entreprise, transformant un sujet complexe en une ressource éducative accessible. Le style visuel doit être vibrant et moderne, complétant une voix off articulée générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant que les idées complexes sont transmises avec une clarté engageante.
Développez une vidéo soignée de 90 secondes pour les départements RH, rationalisant la formation à la conformité avec un format engageant qui fait gagner du temps. Cette vidéo doit adopter un style visuel et audio à la fois autoritaire et accessible, utilisant la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour délivrer des informations cruciales de manière visuellement attrayante et facile à comprendre.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la portée de la formation et la création de cours.
Produisez des vidéos de formation et des cours de haute qualité de manière efficace, permettant aux équipes L&D d'éduquer un public plus large à l'échelle mondiale.
Améliorer l'engagement et la rétention de la formation.
Utilisez des avatars AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives, améliorant significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour les équipes L&D ?
HeyGen permet aux équipes L&D de produire efficacement des vidéos de formation de haute qualité en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, économisant ainsi considérablement du temps et des efforts dans la production de contenu pour l'intégration des employés et le développement des compétences.
Puis-je utiliser des avatars AI pour créer du contenu de coaching et de formation engageant avec HeyGen ?
Absolument, les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos vidéos de formation, offrant une manière dynamique et engageante de délivrer des ressources éducatives et des guides pratiques sans avoir besoin de caméras ou d'acteurs.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des bibliothèques de vidéos tutoriels complètes ?
HeyGen fournit une plateforme robuste pour construire des bibliothèques de vidéos tutoriels étendues, complètes avec des modèles personnalisables, des voix off AI, et la capacité de générer des sous-titres, assurant un partage de connaissances efficace et une formation à la conformité.
Comment HeyGen peut-il améliorer le partage de connaissances et les ressources éducatives de notre organisation ?
En utilisant HeyGen comme générateur de vidéos AI, les organisations peuvent rapidement transformer des scripts en vidéos de formation professionnelles, rationalisant le partage de connaissances et fournissant des ressources éducatives accessibles et de haute qualité pour divers besoins d'apprentissage.