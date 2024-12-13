Générateur de Vidéos de Coaching : Apprentissage Alimenté par l'IA

Créez facilement des vidéos de coaching professionnelles et des cours en ligne en utilisant des avatars AI pour un contenu engageant et multilingue.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels de la vente, offrant trois conseils rapides pour un engagement client efficace. L'esthétique doit être moderne et élégante avec des animations de texte dynamiques, soutenues par une voix off claire et concise générée à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour garantir l'exactitude.
Exemple de Prompt 2
Créez un contenu engageant de 30 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux étudiants potentiels, promouvant un nouveau module sur 'Maîtriser le marketing digital' dans un cours en ligne. La vidéo doit avoir un style visuel énergique et dynamique avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour lancer la création et maintenir la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'intégration de 60 secondes pour les nouveaux employés, expliquant les valeurs clés de l'entreprise et les directives de conformité initiales. Le style visuel doit être professionnel et rassurant, avec des sous-titres faciles à lire et une voix off calme et autoritaire, garantissant l'accessibilité pour tous les spectateurs en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Coaching

Transformez facilement vos idées en vidéos de coaching professionnelles. Exploitez l'IA pour créer un contenu engageant qui éduque et inspire votre public.

1
Step 1
Rédigez Votre Script de Coaching
Commencez par rédiger votre contenu pédagogique, puis utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo pour convertir facilement votre script en visuels dynamiques.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Élevez le professionnalisme de votre vidéo en choisissant parmi une sélection diversifiée d'avatars AI pour délivrer efficacement votre session de coaching.
3
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Produisez une narration de haute qualité pour votre vidéo avec une génération avancée de voix off, garantissant une expérience audio claire et captivante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos de coaching percutantes et exportez-les dans divers formats, prêtes à inspirer et éduquer votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Délivrer un Coaching Motivant

Créez des vidéos motivantes puissantes et des messages de coaching inspirants pour élever et responsabiliser efficacement votre public.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de coaching engageantes ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux coachs de vie et aux créateurs de contenu de produire des vidéos de coaching professionnelles. Vous pouvez transformer du texte en vidéo avec des avatars AI dynamiques, rendant la narration professionnelle accessible et efficace.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour mes vidéos de formation ?

Oui, HeyGen vous permet d'exploiter divers avatars AI, et même de créer des personnages personnalisés pour vos vidéos de formation et cours en ligne. Cela permet une visualisation de la sagesse et des structures narratives transformationnelles qui résonnent avec votre public.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?

HeyGen offre de puissantes capacités de texte en vidéo, ainsi qu'une riche bibliothèque de modèles pour divers usages comme le contenu des réseaux sociaux ou les vidéos promotionnelles. Vous pouvez également générer des narrations engageantes dans plusieurs langues, garantissant que votre message atteigne facilement un public mondial.

Comment HeyGen peut-il faciliter les mises à jour et le branding de mes vidéos ?

HeyGen simplifie le processus de mise à jour facile de vos vidéos, garantissant que votre contenu reste actuel et pertinent. Avec des contrôles de branding complets, vous pouvez appliquer de manière cohérente votre logo et vos couleurs sur toutes vos vidéos d'intégration et de formation à la conformité.

