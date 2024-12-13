Générateur de Vidéos de Leçons de Coaching : Transformez Votre Formation

Donnez à votre entreprise de coaching les moyens de diffuser du contenu motivant en utilisant des avatars AI dynamiques pour un développement des employés engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les créateurs de cours en ligne visant à simplifier des sujets complexes, visualisez une vidéo pédagogique de 90 secondes. Cette vidéo devrait utiliser la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour animer les concepts clés, avec un style visuel dynamique et des sous-titres/captions synchronisés pour améliorer l'accessibilité de l'apprentissage pour un public étudiant diversifié.
Exemple de Prompt 2
Les départements RH peuvent simplifier l'intégration des nouveaux employés avec une vidéo de bienvenue de 2 minutes qui présente la culture et les politiques de l'entreprise. Concevez un style visuel et audio chaleureux et informatif, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour refléter une forte image de marque d'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Les entreprises mondiales peuvent atteindre des équipes diversifiées avec une vidéo de formation produit de 45 secondes, facilement adaptable pour différentes régions. Le style audio doit être clair et concis avec une génération de voix off professionnelle pour un contenu multilingue, tandis que la vidéo utilise le redimensionnement du format d'image et les exports pour s'adapter aux exigences des différentes plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Leçons de Coaching

Transformez sans effort vos scripts de coaching en leçons vidéo professionnelles et engageantes en utilisant des avatars AI, des voix off et des outils de personnalisation de marque pour offrir un apprentissage percutant.

1
Step 1
Rédigez Votre Script de Coaching
Commencez par taper ou coller le contenu de votre leçon de coaching. La plateforme utilise des capacités de conversion texte-en-vidéo pour transformer votre script en une base vidéo dynamique, capturant avec précision votre message central.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre coach. Cela vous permet de créer une présence à l'écran professionnelle et relatable pour votre leçon sans avoir besoin de vous enregistrer.
3
Step 3
Ajoutez Votre Voix Off AI
Améliorez votre script avec une génération de voix off AI au son naturel. Sélectionnez une voix qui correspond à votre style et ton de coaching, assurant une narration claire et engageante pour vos étudiants.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Coaching
Une fois votre leçon terminée, utilisez la fonction de redimensionnement du format d'image et d'exports de la plateforme pour générer votre vidéo dans le format parfait pour n'importe quelle plateforme, garantissant que votre contenu soit superbe partout.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez un Contenu Motivant Inspirant

Créez des vidéos motivantes puissantes et inspirantes qui résonnent profondément avec votre public, favorisant un état d'esprit positif et stimulant la croissance personnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de génération de vidéos de leçons de coaching AI ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de coaching et de formation de haute qualité en convertissant directement votre script en contenu vidéo engageant. Utilisez notre générateur de vidéos AI avancé avec des avatars AI réalistes et des voix off AI pour produire des vidéos professionnelles efficacement.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour garantir que mes vidéos de formation s'alignent avec ma marque ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées. Vous pouvez également utiliser nos divers modèles, ajouter des sous-titres/captions, et choisir parmi différents arrière-plans pour créer des vidéos hautement engageantes qui correspondent parfaitement à l'identité de votre marque.

Le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il soutenir la création de contenu multilingue pour les cours en ligne ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération de contenu multilingue, vous permettant de produire des vidéos de formation et de coaching pour un public mondial. Nos voix off AI peuvent transmettre votre message dans diverses langues, ce qui est idéal pour les cours en ligne et les vidéos d'intégration internationale.

Quels outils HeyGen fournit-il pour intégrer des médias personnels dans les projets vidéo ?

HeyGen permet une intégration fluide de vos propres images et clips vidéo via sa bibliothèque de médias complète. Vous pouvez télécharger des ressources personnelles pour enrichir vos vidéos de coaching, les combiner avec les modèles de HeyGen, et utiliser votre script pour guider le récit global, en faisant un outil de création vidéo polyvalent.

