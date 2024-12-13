Devenez un Créateur de Vidéos de Formation pour Coachs avec l'AI
Créez des contenus de formation percutants et captivez les apprenants avec des voix off professionnelles AI pour chaque leçon.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction dynamique de 30 secondes destinée aux entrepreneurs occupés, offrant un conseil rapide sur la gestion du temps. Cette courte vidéo de coaching mettra en vedette un avatar AI amical délivrant le conseil de manière directe et claire, grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo à partir du script. Le style audio doit être concis et énergique, tout en maintenant un ton utile tout au long.
Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 60 secondes ciblant les professionnels de l'apprentissage et du développement en entreprise, mettant en avant les avantages d'un nouveau module de formation en leadership. La narration visuelle doit être sophistiquée et informative, intégrant des médias pertinents de la bibliothèque de médias/fonction de support de stock et des sous-titres/captions clairs pour améliorer l'accessibilité. Le ton général doit être autoritaire et motivant, démontrant comment élever les vidéos éducatives avec facilité.
Produisez une vidéo captivante de 45 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux propriétaires de petites entreprises, présentant un atelier à venir sur le marketing digital. Cette pièce engageante doit présenter un style visuel lumineux et moderne, facilement adaptable pour différentes plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect. La génération de voix off doit être enthousiaste et claire, soulignant la nature interactive de l'atelier et démontrant une personnalisation vidéo sans effort pour des audiences diverses.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez Vos Programmes de Coaching à l'Échelle Mondiale.
Utilisez l'AI pour développer et délivrer efficacement des cours de formation complets, atteignant un public plus large de coachs et d'étudiants aspirants dans le monde entier.
Améliorez l'Engagement et l'Impact de la Formation.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour créer des modules de formation pour coachs dynamiques et interactifs, améliorant considérablement la rétention des apprenants et l'efficacité globale du programme.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de formation avec l'AI ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation dynamiques en utilisant des avatars AI et des capacités avancées de texte à vidéo. Vous pouvez transformer des scripts en contenu visuel engageant avec des voix off AI réalistes, rendant vos vidéos éducatives plus percutantes.
HeyGen est-il une plateforme facile à utiliser pour créer des vidéos de coaching personnalisées ?
Absolument, HeyGen est conçu pour être un éditeur vidéo en ligne intuitif, rendant la personnalisation vidéo simple pour tout le monde. Vous pouvez utiliser une variété de modèles et de scènes pour produire rapidement des vidéos de coaching professionnelles qui reflètent votre marque unique.
HeyGen peut-il convertir du texte en vidéos éducatives engageantes ?
Oui, HeyGen excelle à transformer du contenu écrit en vidéos éducatives captivantes grâce à sa puissante fonctionnalité de texte à vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen générera la vidéo, y compris des sous-titres et captions automatiques, garantissant que votre message est clair et accessible.
Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour les programmes de formation en entreprise ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans vos programmes de formation en entreprise. Cela garantit que vos vidéos promotionnelles et de formation maintiennent une apparence cohérente et professionnelle sur toutes les plateformes.