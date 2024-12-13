Créez une vidéo captivante de 60 secondes mettant en lumière un entraîneur, destinée aux athlètes en herbe et à leurs parents, présentant la philosophie et les réussites d'un professionnel du coaching. Le style visuel doit être inspirant et professionnel, avec des coupes dynamiques des séances d'entraînement et de la camaraderie d'équipe, complétées par une voix off motivante générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, améliorant le flux narratif sur un fond de modèles et de scènes soigneusement choisis.

