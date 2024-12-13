Créez une vidéo hommage de 60 secondes 'Entraîneur de l'année' conçue pour un public composé de membres de l'équipe, de parents et de la communauté sportive au sens large. Cette expérience de création de vidéo en style montage célébratoire et inspirant doit inclure une musique de fond motivante, mettant en avant des moments clés et des témoignages. Utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour structurer efficacement votre récit et ajoutez une touche émotionnelle avec la génération de Voix off pour des messages personnels.

