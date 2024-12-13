Votre Outil Vidéo Cloud Ultime pour le Contenu AI

Évoluez votre création vidéo sans effort en utilisant notre puissant outil vidéo cloud avec des avatars AI pour des messages personnalisés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 2 minutes à destination des chefs de produit, présentant une nouvelle fonctionnalité logicielle au sein d'un "outil vidéo cloud". Cette vidéo doit utiliser un style visuel étape par étape avec des modèles animés et des scènes de HeyGen, démontrant une "gestion de flux de travail" fluide. Un ton audio amical et instructif doit guider les spectateurs à travers chaque étape, avec des informations clés renforcées par des sous-titres pour l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 90 secondes pour les chefs de projet, créant des "messages vidéo" personnalisés pour annoncer une mise à jour technique critique. Le style visuel doit être direct et professionnel, avec un présentateur généré via Text-to-video à partir d'un script, simulant un briefing en face à face. L'audio doit être confiant et rassurant, transmettant efficacement la mise à jour tout en démontrant comment HeyGen améliore la "création vidéo collaborative" au sein des équipes techniques.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle d'une minute destinée aux parties prenantes techniques, mettant en avant les avantages d'un nouveau déploiement d'"infrastructure évolutive". La présentation visuelle doit être dynamique et percutante, utilisant des séquences de la bibliothèque de médias/stock pour visualiser la croissance et l'efficacité. La vidéo doit être optimisée pour diverses plateformes sociales en utilisant le redimensionnement et les exports de format d'HeyGen pour assurer une large portée et une communication efficace sur les capacités de "rendre des vidéos à grande échelle".
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne l'Outil Vidéo Cloud

Rationalisez votre production vidéo du concept à la réalisation avec notre outil vidéo cloud intuitif. Créez, éditez et partagez des vidéos professionnelles sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez votre parcours de création vidéo en utilisant des avatars AI pour générer un contenu engageant, assurant un début professionnel.
2
Step 2
Téléchargez et Améliorez les Médias
Téléchargez vos médias ou sélectionnez dans notre bibliothèque de stock, puis peaufinez votre vidéo en utilisant notre éditeur vidéo intuitif et ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité.
3
Step 3
Facilitez la Collaboration d'Équipe
Facilitez la gestion efficace des flux de travail en partageant en toute sécurité des brouillons pour la création vidéo collaborative, permettant des retours précis.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Après la révision et l'approbation de l'équipe, exportez votre vidéo finalisée en utilisant le redimensionnement d'aspect pour s'adapter à toute plateforme et audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Expériences de Formation et d'Apprentissage

Augmentez l'engagement et la rétention des connaissances dans vos programmes de formation avec des vidéos alimentées par l'AI, rendant l'apprentissage plus efficace et accessible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo pour transformer efficacement des scripts en vidéos professionnelles. Cette plateforme de création vidéo AI simplifie l'ensemble du processus de production, du concept à la sortie finale, en utilisant un outil vidéo cloud robuste.

HeyGen peut-il s'intégrer aux flux de travail créatifs existants ?

Oui, HeyGen est conçu pour s'intégrer parfaitement aux flux de travail créatifs existants, offrant des fonctionnalités comme l'intégration avec Premiere Pro pour un montage vidéo avancé. Cela garantit que HeyGen complète vos processus actuels de création et de post-production vidéo, améliorant votre flux de travail créatif global.

Quelle infrastructure technique soutient le rendu vidéo de HeyGen ?

HeyGen fonctionne sur une infrastructure évolutive, utilisant un outil vidéo cloud robuste pour rendre les vidéos efficacement à grande échelle. Cette base technique assure des performances fiables et une sortie de haute qualité pour tous vos projets vidéo, de la création à la livraison finale.

HeyGen offre-t-il une sécurité de niveau entreprise pour les actifs vidéo ?

HeyGen fournit une sécurité de niveau entreprise pour protéger vos précieux actifs vidéo et données tout au long de leur cycle de vie. Cela inclut une gestion sécurisée des fichiers et des contrôles de partage granulaires, garantissant que votre contenu reste privé et accessible uniquement aux utilisateurs autorisés.

