Créateur de Vidéos Cloud : Créez des Vidéos Professionnelles Instantanément

Produisez rapidement des vidéos professionnelles pour le marketing avec la création vidéo par IA et la génération de texte en vidéo sans faille.

Créez une vidéo didactique d'une minute à destination des professionnels de la technologie, démontrant comment produire rapidement des vidéos professionnelles à l'aide d'outils de création vidéo par IA. Le style visuel doit être élégant et moderne, présentant des processus étape par étape avec des superpositions de texte à l'écran, tandis qu'une voix off générée par IA explique le processus de conversion d'un script technique directement en contenu vidéo en utilisant les fonctionnalités de Text-to-video from script et de génération de Voiceover de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une pièce promotionnelle de 90 secondes pour les spécialistes du marketing digital, mettant en avant la gestion de flux de travail simplifiée dans le marketing vidéo. Adoptez un style visuel énergique avec des transitions rapides entre les scènes, en présentant divers Templates & scenes, et assurez-vous que tous les points clés sont renforcés par des Sous-titres/captions auto-générés pour améliorer l'accessibilité et l'engagement. L'audio doit être dynamique, complété par une narration articulée.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel de 2 minutes destiné aux vidéastes indépendants explorant des techniques de travail créatif avancées au sein d'un puissant Éditeur Vidéo. L'esthétique visuelle doit être artistique et démonstrative, avec des transitions fluides et des exemples de support de bibliothèque de médias/stock diversifié, tandis qu'une voix professionnelle guide les spectateurs sur la façon d'intégrer des avatars IA pour enrichir la profondeur narrative. Une bande sonore instrumentale sophistiquée doit sous-tendre les éléments visuels.
Exemple de Prompt 3
Développez un guide pratique de 45 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant la facilité d'adaptation du contenu à l'aide d'un créateur de vidéos cloud moderne. La présentation visuelle doit être rapide et très illustrative, en se concentrant sur la manière d'utiliser efficacement la fonctionnalité de redimensionnement & d'exports d'Aspect-ratio de HeyGen pour optimiser les vidéos pour diverses plateformes. Une voix off concise et énergique doit expliquer le processus, sur fond d'une piste de fond dynamique et fonctionnelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Cloud

Créez sans effort des vidéos époustouflantes et professionnelles de n'importe où avec notre créateur de vidéos cloud intuitif, transformant vos idées en contenu visuel captivant.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez votre création vidéo en transformant le texte en visuels captivants. Utilisez notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour générer des scènes facilement à partir de vos idées.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Visuels
Enrichissez votre projet avec des médias diversifiés. Sélectionnez dans notre bibliothèque de médias/support stock ou téléchargez vos propres ressources pour construire des scènes riches et dynamiques et ajouter des séquences stock captivantes.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations
Perfectionnez votre narration avec une communication claire. Utilisez notre fonctionnalité de Sous-titres/captions pour générer automatiquement des sous-titres pour l'accessibilité et une portée mondiale.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Préparez vos vidéos professionnelles pour n'importe quelle plateforme. Ajustez facilement les paramètres de sortie avec le redimensionnement & les exports d'Aspect-ratio pour garantir un affichage et une qualité optimaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation & Éducation Améliorées

Élevez l'engagement de la formation et la rétention des connaissances avec des vidéos dynamiques alimentées par l'IA, rendant l'apprentissage plus impactant et mémorable.

background image

Questions Fréquemment Posées

Quelles capacités offre HeyGen pour la création vidéo par IA ?

HeyGen propose des outils avancés alimentés par l'IA pour simplifier la création vidéo par IA, y compris la fonctionnalité de texte en vidéo et des avatars IA réalistes. Cette plateforme puissante permet aux utilisateurs de produire des vidéos professionnelles avec une efficacité remarquable.

HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres et redimensionner des vidéos pour différentes plateformes ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre contenu vidéo. Il vous permet également de redimensionner facilement les vidéos à divers ratios d'aspect, optimisant vos créations pour tout canal social ou professionnel.

Comment HeyGen soutient-il une gestion efficace du flux de travail vidéo ?

HeyGen simplifie la gestion du flux de travail vidéo grâce à sa plateforme cloud, offrant une gestion de fichiers sans faille et un montage intuitif basé sur les scènes. Cette approche intégrée assure un processus fluide de la conception à la livraison de votre travail créatif.

HeyGen est-il un créateur de vidéos cloud adapté pour le marketing vidéo professionnel ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme un puissant créateur de vidéos cloud, conçu pour produire des vidéos professionnelles de haute qualité parfaites pour les campagnes de marketing vidéo. Avec des fonctionnalités telles que la personnalisation de la marque, l'intégration de séquences stock et des avatars IA, votre contenu captivera efficacement l'attention du public.

