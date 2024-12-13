Créateur de Vidéos de Formation en Cloud : Créez des Cours Engagés Rapidement

Créez instantanément des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI, transformant des scripts en contenu d'apprentissage professionnel.

Créez une démo de créateur de vidéos de formation en cloud de 45 secondes ciblant les professionnels de la technologie occupés, en mettant en avant un style visuel épuré et moderne avec une voix off AI confiante et claire générée grâce à la génération de voix off de HeyGen, démontrant comment le texte-à-vidéo à partir d'un script peut rapidement produire des vidéos de formation efficaces.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez créer une vidéo explicative de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, en utilisant des visuels animés lumineux et énergiques et une voix AI amicale et dynamique. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen et intégrez des avatars AI dynamiques pour faire ressortir votre plateforme de création de vidéos en ligne.
Exemple de Prompt 2
Comment les équipes RH et de formation & développement peuvent-elles rationaliser un module d'intégration de 60 secondes pour améliorer l'intégration ? Développez un style visuel professionnel, corporatif mais accessible, accompagné d'une voix off apaisante et autoritaire. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de fond engageants et assurez l'accessibilité avec des sous-titres automatiques dans votre vidéo générée par AI.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de mise à jour de produit convaincante de 20 secondes pour les chefs de produit et les équipes de réussite client, avec un style dynamique, concis et visuellement attrayant avec des coupes rapides et une voix directe et informative. Mettez en avant la polyvalence de HeyGen en tant que créateur de vidéos en démontrant le redimensionnement et l'exportation d'aspect-ratio pour s'adapter à diverses plateformes et les capacités efficaces de texte-à-vidéo à partir d'un script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation en Cloud

Créez rapidement des vidéos de formation professionnelles et engageantes dans le cloud, rationalisant votre processus de création de contenu et améliorant les résultats d'apprentissage.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle préconçu ou en saisissant directement votre script dans notre plateforme de création de vidéos en ligne pour rapidement poser les bases de votre formation.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu, rendant votre formation plus engageante et dynamique.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Professionnels
Améliorez la compréhension de vos vidéos de formation en générant automatiquement des sous-titres précis, rendant votre contenu accessible à un public plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec notre créateur de vidéos polyvalent, puis exportez-la facilement dans le format d'aspect ratio de votre choix et partagez-la sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmenter l'Engagement et la Rétention en Formation

Exploitez les vidéos alimentées par AI pour rendre le contenu de formation plus interactif et mémorable, conduisant à un engagement et une rétention des connaissances plus élevés chez les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de formation ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation engageantes en utilisant la technologie de vidéo générée par AI et des avatars AI personnalisables. Cette plateforme de création de vidéos en ligne améliore considérablement les expériences d'intégration et d'apprentissage pour votre équipe.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace pour les projets créatifs ?

HeyGen est un créateur de vidéos efficace car il simplifie le processus de création avec un montage intuitif par glisser-déposer et une large gamme de modèles. Il est idéal pour produire des vidéos marketing professionnelles et des vidéos explicatives de manière efficace.

HeyGen fournit-il des voix off professionnelles pour le contenu vidéo ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de voix off professionnelles en utilisant une technologie avancée de synthèse vocale AI. Cette capacité garantit que vos projets de vidéos générées par AI ont un son clair et de haute qualité sans avoir besoin de talents vocaux humains.

Comment HeyGen soutient-il les efforts de création vidéo collaborative ?

HeyGen fonctionne comme une plateforme de création de vidéos en ligne conçue pour rationaliser la création vidéo collaborative. Elle permet aux équipes de travailler efficacement ensemble sur des vidéos marketing et explicatives, de la conception à la production finale.

