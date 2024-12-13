Créateur de Vidéos de Formation Cloud : Créez des Cours Engagés Rapidement

Transformez rapidement vos scripts en vidéos de formation soignées grâce à de puissantes capacités de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo d'intégration de 2 minutes destinée aux nouvelles recrues, en particulier aux équipes de formation et développement, démontrant comment utiliser un nouveau logiciel interne. Le style visuel doit être professionnel et épuré, accompagné d'une voix off AI claire et confiante. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transmettre efficacement les instructions clés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation technique de 1,5 minute conçue pour les professionnels de l'informatique, expliquant les subtilités d'un nouveau protocole de sécurité cloud. Adoptez un style visuel informatif et étape par étape avec des graphiques animés, associé à une voix off AI neutre mais engageante. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une configuration rapide et les sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo marketing d'une minute destinée aux clients potentiels et aux équipes marketing, mettant en avant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour une création de contenu rapide. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle dynamique et moderne, avec une voix off AI professionnelle et entraînante. Intégrez la génération de voix off de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer des visuels et des audios convaincants.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo éducative de 2,5 minutes adaptée aux éducateurs et aux étudiants, axée sur des concepts avancés d'architecture cloud pour créer des cours engageants. Le style visuel doit être clair et captivant, avec une voix off AI calme et autoritaire pour transmettre efficacement des informations complexes. Utilisez le redimensionnement d'aspect et les exportations de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes et le texte-à-vidéo à partir de script pour structurer efficacement la leçon à partir de matériaux de cours existants.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation Cloud

Créez facilement des vidéos de formation professionnelles et engageantes dans le cloud pour améliorer les résultats d'apprentissage de votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation. Notre plateforme convertit instantanément votre script en scènes vidéo dynamiques, posant les bases de vos cours engageants.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour agir en tant que présentateur à l'écran, ajoutant une touche humaine à vos vidéos de formation sans besoin de caméra.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Intégrez des voix off AI de haute qualité et au son naturel qui résonnent avec votre public, éliminant le besoin de studios d'enregistrement coûteux et de talents.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Cours
Une fois finalisé, exportez votre vidéo de formation dans le ratio d'aspect souhaité, prête pour une intégration transparente avec votre LMS ou vos canaux de communication internes.

Cas d'Utilisation

Simplifier les Matériaux de Formation Complexes

Décomposez des sujets complexes en contenu vidéo facilement digestible, rendant les matériaux de formation complexes accessibles et compréhensibles pour tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation avec l'AI ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de produire facilement des vidéos de formation engageantes. Avec ses puissants avatars AI et ses capacités de texte-à-vidéo à partir de script, vous pouvez transformer du texte brut en contenu vidéo professionnel rapidement et efficacement, ce qui en fait un créateur de vidéos de formation cloud idéal pour les équipes de formation et développement.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité vidéo mondiale ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour l'accessibilité mondiale, y compris des sous-titres automatiques et des voix off AI dans plus de 140 langues. Cela garantit que votre production vidéo peut atteindre un public diversifié et mondial sans effort manuel étendu.

HeyGen peut-il aider les équipes de formation et développement à créer rapidement des cours vidéo personnalisés ?

Absolument. HeyGen permet aux équipes de formation et développement d'accélérer la production vidéo en utilisant une large gamme de modèles et la capacité de convertir des matériaux existants en cours engageants. Les utilisateurs bénéficient également de contrôles de marque pour assurer la cohérence de tout le contenu d'apprentissage.

Quelle est la polyvalence de HeyGen pour différents types de production vidéo au-delà de la formation ?

HeyGen est hautement polyvalent, soutenant la création de divers types de vidéos, y compris des vidéos explicatives convaincantes et des vidéos marketing dynamiques. Il offre un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour s'adapter à différentes plateformes et besoins de production vidéo, en faisant une solution complète.

