Créez une vidéo d'une minute destinée aux responsables informatiques et aux analystes de données, montrant comment un 'créateur de vidéos de rapports cloud' simplifie la visualisation des données pour les rapports techniques. Le style visuel doit être épuré et précis, avec des graphiques de données animés et une voix off calme et autoritaire. Démontrez l'efficacité de la génération de ces rapports en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour convertir des données complexes en résumés vidéo facilement compréhensibles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de 90 secondes destinée aux développeurs de logiciels et aux ingénieurs DevOps, illustrant comment une 'plateforme de création de vidéos par IA' peut 's'intégrer parfaitement' dans les pipelines de développement existants. Utilisez un style visuel moderne et axé sur la technologie avec des transitions dynamiques et une voix off engageante et claire. Mettez en avant la puissance des avatars IA de HeyGen pour présenter des mises à jour techniques sans enregistrement humain, en soulignant la génération rapide de contenu pour la documentation des développeurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 2 minutes pour les chefs d'équipe de production et les responsables des opérations marketing, détaillant comment optimiser les 'flux de travail vidéo' pour 'rendre des vidéos à grande échelle' pour diverses communications techniques. Le design visuel doit comporter des animations orientées processus et des organigrammes, accompagnés d'une voix off confiante et rassurante. Présentez les fonctionnalités étendues de modèles et de scènes de HeyGen pour accélérer la création de briefings techniques standardisés et de mises à jour.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative de 75 secondes conçue pour les chefs de produit SaaS et les analystes en intelligence d'affaires, en se concentrant sur les possibilités de personnalisation d'un 'éditeur vidéo en marque blanche' et l'utilité de l'intégration des 'outils de reporting'. Le style visuel et audio doit être élégant, mettant en avant des éléments d'interface utilisateur personnalisables et des visualisations de données, avec une voix off précise et explicative. Soulignez comment la capacité de sous-titrage de HeyGen peut garantir l'accessibilité et la clarté pour les déploiements de fonctionnalités de produit complexes et les rapports de performance.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de rapports cloud

Transformez sans effort des données complexes et des insights en rapports vidéo engageants avec notre plateforme alimentée par l'IA, simplifiant votre communication et améliorant la compréhension.

1
Step 1
Créez le Script de Votre Rapport
Commencez par rédiger le récit de votre rapport. Utilisez notre plateforme pour convertir instantanément votre script textuel en une vidéo captivante, en utilisant la puissance du texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels Dynamiques
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles dynamiques pour représenter visuellement les données clés et les récits de votre rapport. Personnalisez ces modèles pour que votre vidéo soit en accord avec l'identité de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Professionnel et l'Accessibilité
Améliorez votre vidéo de rapport avec des voix off professionnelles, ou générez-les directement à partir de votre script. Assurez une large accessibilité en ajoutant automatiquement des transcriptions et des sous-titres.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de rapport et rendez-la sans effort pour une qualité optimale. Une fois terminée, partagez ou intégrez facilement votre vidéo sur diverses plateformes pour atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Distribuez des Résumés de Rapports pour les Réseaux Sociaux

Convertissez rapidement les points clés des rapports cloud en vidéos courtes et partageables en grand volume pour une distribution efficace sur les réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il les flux de travail de création de vidéos par IA ?

HeyGen est une plateforme avancée de création de vidéos par IA conçue pour simplifier votre production vidéo. Elle simplifie les flux de travail vidéo complexes, vous permettant de créer des vidéos professionnelles efficacement avec des avatars IA et des capacités de texte en vidéo.

HeyGen peut-il rendre des vidéos à grande échelle et s'intégrer parfaitement aux systèmes existants ?

Absolument, HeyGen est conçu pour rendre des vidéos à grande échelle, répondant aux besoins de contenu en volume élevé. Notre plateforme est conçue pour s'intégrer parfaitement à vos systèmes actuels, améliorant votre pipeline de production vidéo.

Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour les solutions d'édition vidéo en marque blanche ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, ce qui en fait une excellente solution d'éditeur vidéo en marque blanche. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec votre logo et vos couleurs, assurant une identité de marque cohérente sur tout votre contenu vidéo.

Comment puis-je partager ou intégrer des vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des options flexibles pour partager ou intégrer du contenu vidéo directement depuis la plateforme. Vous pouvez facilement exporter des vidéos dans divers formats d'aspect, assurant qu'elles sont optimisées pour différentes plateformes et audiences.

