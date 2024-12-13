Générateur de Vidéos d'Intégration Cloud : Créez des Formations Engagantes

Simplifiez l'intégration des employés avec la création vidéo alimentée par l'AI. Générez rapidement des vidéos de formation personnalisées en utilisant des avatars AI réalistes.

Imaginez une vidéo d'introduction vibrante de 45 secondes pour les nouveaux employés, mettant en scène un avatar AI accueillant qui explique les premières étapes essentielles avec une voix off amicale et professionnelle. Ce contenu engageant, parfait pour l'intégration des employés, devrait utiliser les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour transmettre des informations cruciales de manière concise et accessible, établissant un ton positif dès le premier jour.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une démonstration produit convaincante de 60 secondes pour les équipes marketing, mettant en avant la fonctionnalité fluide d'un nouveau logiciel avec des visuels dynamiques et un style audio autoritaire et clair. Conçu spécifiquement pour les démonstrations de produits, cette vidéo informative AI exploite la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour produire une présentation professionnelle et percutante des fonctionnalités clés.
Exemple de Prompt 2
Pour les professionnels de la formation et du développement, concevez une vidéo de formation concise de 30 secondes qui présente un concept complexe avec une esthétique visuelle moderne et soignée et un style audio explicatif et encourageant. Idéal pour les vidéos de formation rapide, ce contenu utilise parfaitement les divers modèles et scènes de HeyGen et les sous-titres/captions générés automatiquement pour garantir l'accessibilité et une livraison professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo promotionnelle énergique de 45 secondes ciblant les utilisateurs potentiels, mettant en avant le pouvoir transformateur de la création vidéo AI avec un style visuel élégant et futuriste et une voix énergique et persuasive. Cet explicatif captivant, démontrant la polyvalence d'un générateur de vidéos AI, utilise efficacement la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen pour atteindre des audiences sur diverses plateformes avec un attrait visuel saisissant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Intégration Cloud

Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes et personnalisées pour vos nouveaux employés en utilisant une plateforme alimentée par l'AI conçue pour l'efficacité et l'impact.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par taper ou coller votre script d'intégration. Utilisez la fonction de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour générer automatiquement les scènes initiales, ou sélectionnez parmi des modèles de vidéos préconstruits pour un démarrage plus rapide.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Personnalisez leur apparence et leur voix, ou utilisez votre propre voix pour une touche personnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Incorporez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock et appliquez le branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Intégration
Examinez votre vidéo terminée, apportez les ajustements finaux, puis exportez-la dans le format d'aspect et la résolution souhaités, prête à accueillir vos nouveaux membres de l'équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la Production de Vidéos d'Intégration AI

Exploitez le générateur de vidéos AI de HeyGen pour produire rapidement des vidéos d'intégration de haute qualité et engageantes en quelques minutes, simplifiant votre flux de travail de création de contenu.

Questions Fréquemment Posées

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos AI ?

HeyGen offre aux professionnels créatifs une plateforme AI générative robuste pour la création de vidéos AI, avec divers modèles de vidéos et des avatars AI personnalisables. Ses capacités intuitives de montage vidéo permettent aux utilisateurs de produire du contenu de haute qualité qui donne vie à leurs visions sans effort.

HeyGen peut-il être utilisé pour des vidéos d'intégration des employés efficaces ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos AI de premier plan pour développer des vidéos d'intégration et de formation engageantes pour les employés. Ses fonctionnalités de synthèse vocale et de voix off AI, combinées à des modèles prêts à l'emploi, simplifient la production de contenu cohérent et professionnel pour les nouveaux employés.

HeyGen offre-t-il des capacités AI avancées pour la production vidéo ?

Oui, HeyGen intègre des capacités AI de pointe pour révolutionner la production vidéo, y compris des avatars AI hyper-réalistes et une voix off AI au son naturel alimentée par une technologie avancée de synthèse vocale. Cette plateforme AI générative transforme des scripts simples en contenu vidéo poli et dynamique avec efficacité et précision.

Comment HeyGen peut-il aider à générer des démonstrations de produits et des guides pratiques ?

HeyGen sert de générateur de vidéos d'intégration cloud exceptionnel qui simplifie la création de démonstrations de produits convaincantes et de guides pratiques clairs. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles de vidéos préconstruits et des voix off AI pour expliquer simplement des fonctionnalités complexes, garantissant que leur audience comprend facilement les informations fournies.

