Imaginez une vidéo explicative animée de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de communiquer des idées complexes. Le style visuel doit être lumineux et engageant, utilisant des couleurs vives et des animations de personnages amicaux, complété par une voix off claire et enthousiaste générée par la génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo démontrera efficacement le pouvoir de créer des "vidéos explicatives" captivantes pour attirer de nouveaux clients.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing, conçue pour mettre en avant des stratégies de campagne innovantes utilisant la création vidéo alimentée par l'IA. L'esthétique doit être élégante et professionnelle, avec des avatars IA professionnels délivrant des messages clés, rehaussés par une bande sonore sophistiquée. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir de scripts pour transformer le contenu écrit en récits visuels époustouflants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo animée concise de 30 secondes pour les créateurs de cours en ligne, axée sur la transformation de plans de cours ennuyeux en contenu éducatif captivant. Le style visuel doit être engageant et illustratif, avec des superpositions de texte dynamiques et une musique positive et entraînante. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres clairs et s'appuie sur la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir l'expérience des "vidéos animées" pour les étudiants.
Exemple de Prompt 3
Produisez un clip rapide de 15 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant la création rapide de contenu avec un look personnalisé. Cette vidéo doit présenter un style visuel rapide et tendance avec des coupes rapides, une typographie moderne et un extrait sonore énergique. Mettez en avant la facilité d'utilisation des modèles et scènes de HeyGen et la capacité d'optimiser le contenu pour diverses plateformes avec le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, en présentant divers "modèles de vidéo" prêts à l'emploi.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives sur le Cloud

Créez sans effort des vidéos explicatives professionnelles sur le cloud avec des outils alimentés par l'IA, transformant des concepts complexes en contenu engageant et facile à comprendre.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet de vidéo explicative sur le cloud en choisissant parmi une variété de "modèles de vidéo" conçus par des experts ou commencez avec une toile vierge en utilisant notre fonctionnalité intégrée "Modèles & scènes".
2
Step 2
Collez Votre Script
Saisissez votre script explicatif sur le cloud. Notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" le transforme en voix off dynamique, et vous pouvez ensuite choisir un "avatar IA" engageant pour délivrer votre message.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations
Élevez votre vidéo explicative en appliquant des éléments de marque, des arrière-plans personnalisés et en assurant l'accessibilité. Ajoutez facilement des "sous-titres" précis pour rendre votre message clair et inclusif pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo explicative sur le cloud. Utilisez le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" pour préparer votre contenu pour diverses plateformes, garantissant que votre message atteigne efficacement votre public cible en tant que "vidéos marketing" de haute qualité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Explications Marketing

Générez rapidement des vidéos pour les réseaux sociaux afin d'expliquer efficacement les services et fonctionnalités du cloud computing.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentées par l'IA pour des besoins divers ?

HeyGen simplifie la création de vidéos alimentées par l'IA en permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos dynamiques sans effort. Sa plateforme prend en charge une large gamme de styles de vidéos divers, parfaits pour créer des vidéos explicatives captivantes ou des vidéos marketing engageantes en toute simplicité.

Quelles options créatives sont disponibles pour personnaliser les vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options créatives, y compris une riche bibliothèque de modèles vidéo pour démarrer les projets. Les utilisateurs peuvent obtenir un look personnalisé en utilisant des contrôles de marque robustes pour les logos et les couleurs, en intégrant du texte animé et en exploitant la bibliothèque de médias intégrée pour enrichir leur création vidéo.

HeyGen peut-il générer des vidéos animées avec des avatars IA réalistes et des voix off ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de vidéos animées de haute qualité avec des avatars IA réalistes. Il intègre de manière transparente une génération de voix off puissante à partir de vos scripts, rendant la création de texte en vidéo simple et percutante.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos d'entreprise et explicatives ?

HeyGen est idéal pour créer des vidéos explicatives professionnelles et divers styles de vidéos d'entreprise. La plateforme fournit des fonctionnalités essentielles comme les sous-titres et le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour garantir que votre contenu soit soigné et polyvalent pour tout public.

