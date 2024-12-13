Générateur de Vidéos de Mode : Créez un Contenu de Mode Époustouflant

Boostez vos présentations de produits e-commerce avec des vidéos de mode captivantes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un storytelling visuel engageant.

Créez une vidéo de mode vibrante de 30 secondes ciblant les jeunes acheteurs soucieux de la mode, en présentant une nouvelle collection à travers une série de séquences dynamiques d'essayage virtuel. Utilisez des visuels modernes et élégants ainsi qu'une bande sonore tendance et entraînante pour mettre en valeur l'attrait de chaque tenue. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour modéliser les vêtements de manière réaliste, donnant vie à vos créations sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour une pièce de narration visuelle de 45 secondes, ciblez les créateurs de mode en herbe et les passionnés en explorant le parcours créatif de la conception à la réalisation d'une ligne de vêtements unique. La vidéo doit posséder un style visuel artistique et inspirant, complété par une musique de fond douce et évocatrice. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour narrer un récit captivant sur le processus de conception et l'inspiration derrière chaque vêtement.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo marketing concise de 15 secondes destinée aux acheteurs en ligne et aux marques de commerce électronique, présentant rapidement les caractéristiques clés et les avantages d'un article vestimentaire spécifique. Maintenez une esthétique visuelle propre et professionnelle avec des montages rapides et percutants, accompagnés d'une piste audio énergique et non distrayante et d'appels à l'action clairs. Assurez une portée maximale et une clarté en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les informations essentielles sur le produit.
Exemple de Prompt 3
Produisez une courte vidéo de 60 secondes pour les influenceurs de style et le grand public à la recherche d'inspiration vestimentaire, démontrant des façons polyvalentes de styliser une pièce de base pour différentes occasions. Adoptez un style visuel et audio tendance et énergique avec de la musique de fond populaire et des coupes dynamiques pour capter l'attention. Maximisez l'engagement et l'adaptabilité de la plateforme en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen, garantissant que le contenu soit parfait sur divers flux de médias sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Mode

Transformez vos images de produits en vidéos de mode dynamiques avec l'AI, créant des présentations e-commerce captivantes et du contenu marketing pour les réseaux sociaux et au-delà.

1
Step 1
Téléchargez Vos Ressources
Commencez par télécharger vos images de produits existantes. Utilisez notre fonctionnalité Image en vidéo AI pour convertir sans effort des visuels statiques en vidéos de mode engageantes prêtes pour une personnalisation ultérieure.
2
Step 2
Choisissez un Modèle de Vidéo
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos et de scènes conçus professionnellement pour les vidéos de mode. Ces modèles fournissent une base solide pour votre essayage virtuel ou votre présentation de produit.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Engagée
Améliorez votre narration visuelle en ajoutant un script captivant. Utilisez notre capacité de texte en vidéo à partir de script pour générer des voix off naturelles qui articulent le message de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois vos vidéos de mode AI terminées, utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exports de rapport d'aspect pour les optimiser pour diverses plateformes, parfaites pour les réseaux sociaux ou les présentations de produits e-commerce.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez Visuellement des Produits E-commerce

.

Transformez les images de produits en vidéos AI engageantes, offrant des présentations de produits e-commerce dynamiques et des expériences d'essayage virtuel pour les clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de mode créatives pour ma marque ?

HeyGen sert de "générateur de vidéos de mode" avancé, permettant aux marques de mode de produire facilement des "vidéos de mode AI" époustouflantes. Vous pouvez transformer des "images de produits" statiques en histoires visuelles dynamiques, parfaites pour les "présentations de produits e-commerce" et le marketing sur "les réseaux sociaux".

HeyGen prend-il en charge la création de contenu de mode court et engageant ?

Oui, HeyGen est un "créateur de vidéos courtes AI" efficace, idéal pour créer des "vidéos de mode" rapides et percutantes. Il permet une "production vidéo" rapide en utilisant la technologie "vidéo AI", rendant simple la production de clips captivants pour diverses plateformes.

Quelles fonctionnalités innovantes HeyGen offre-t-il pour transformer les images de produits en vidéos ?

La fonctionnalité innovante "Image en vidéo AI" de HeyGen révolutionne la création de contenu par les "créateurs de mode" et les marques. Exploitez nos divers "modèles de vidéos" et avatars AI pour animer vos "images de produits" statiques en "vidéos marketing" professionnelles, mettant en valeur les vêtements de manière magnifique.

HeyGen peut-il aider à la narration visuelle pour de nouvelles collections de mode ?

Absolument. HeyGen utilise une "technologie de mode" de pointe pour faciliter une "narration visuelle" captivante pour vos collections. Utilisez les capacités de texte en vidéo et la génération de voix off pour donner vie au récit de votre marque dans des "vidéos de mode" engageantes.

