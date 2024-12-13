Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes en utilisant les capacités du "créateur de vidéos de ligne de vêtements" de HeyGen pour annoncer une nouvelle collection, ciblant les jeunes adultes à la pointe de la mode. Le style visuel doit être vibrant et rapide, avec des coupes rapides de mannequins portant les nouveaux vêtements, le tout sur une musique électronique moderne et entraînante. Utilisez la fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen pour obtenir rapidement une esthétique soignée et tendance, parfaite pour les réseaux sociaux.

