Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes en utilisant les capacités du "créateur de vidéos de ligne de vêtements" de HeyGen pour annoncer une nouvelle collection, ciblant les jeunes adultes à la pointe de la mode. Le style visuel doit être vibrant et rapide, avec des coupes rapides de mannequins portant les nouveaux vêtements, le tout sur une musique électronique moderne et entraînante. Utilisez la fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen pour obtenir rapidement une esthétique soignée et tendance, parfaite pour les réseaux sociaux.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo narrative convaincante de 45 secondes mettant en avant l'histoire unique de votre marque et ses pratiques durables, destinée aux consommateurs socialement conscients. Le style visuel doit être chaleureux et authentique, avec des aperçus en coulisses du design et de la production, complétés par une voix off inspirante et narrative. Exploitez les "avatars AI" de HeyGen pour raconter l'histoire des origines de la marque, ajoutant une touche personnalisée mais professionnelle à vos "vidéos de marque de vêtements".
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel informatif de 60 secondes de style "essayage virtuel" démontrant comment styliser les pièces clés de votre collection, ciblant les acheteurs pratiques à la recherche d'inspiration mode. Le style visuel doit être élégant et engageant, avec des plans rapprochés clairs des vêtements et des options de style, soutenus par une narration claire et concise. Employez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir l'accessibilité et mettre en valeur efficacement les conseils de style clés.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de présentation communautaire amusante de 20 secondes pour les réseaux sociaux, mettant en vedette des utilisateurs divers interagissant avec votre ligne de vêtements, parfaite pour une "marque de vêtements" avec un public engagé. Le style visuel doit être énergique et festif, incorporant du contenu généré par les utilisateurs dans un montage, sur une piste audio populaire et tendance. Utilisez la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes sociales en toute simplicité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne votre créateur de vidéos de ligne de vêtements

Créez facilement des vidéos promotionnelles époustouflantes pour votre marque de vêtements en utilisant des outils alimentés par l'AI et une interface conviviale pour mettre en valeur vos créations.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos professionnels conçus pour la mode. Notre plateforme offre divers Modèles & scènes pour donner vie rapidement à vos vidéos de marque de vêtements.
2
Step 2
Personnalisez vos visuels
Intégrez vos images et vidéos de produits. Utilisez des avatars AI pour présenter votre ligne de vêtements, créant des vidéos d'essayage virtuel engageantes pour une présentation dynamique.
3
Step 3
Améliorez avec de l'audio et du texte
Générez des récits captivants avec notre fonctionnalité de génération de voix off. Vous pouvez également ajouter de la musique de fond de notre bibliothèque de médias libres de droits pour créer l'ambiance parfaite.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre création en appliquant des contrôles de marque comme votre logo et vos couleurs de marque. Une fois terminé, exportez vos vidéos promotionnelles de haute qualité pour les réseaux sociaux et les plateformes e-commerce.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des collections de vêtements et des témoignages

Développez des vidéos convaincantes mettant en vedette vos collections de vêtements sur des modèles divers ou partagez des témoignages clients authentiques pour renforcer la confiance et l'attrait.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos de ligne de vêtements efficace pour ma marque ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de marque de vêtements captivantes en utilisant des capacités avancées de créateur de vidéos courtes AI. Profitez d'une vaste gamme de modèles de vidéos et d'outils alimentés par l'AI pour produire rapidement des vidéos promotionnelles de haute qualité qui mettent en valeur vos créations avec aisance et efficacité.

HeyGen peut-il générer un contenu vidéo de mode diversifié pour l'engagement sur les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est un puissant créateur de vidéos de mode qui vous aide à créer du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Utilisez les avatars AI et les fonctionnalités de texte en vidéo pour produire des vidéos de démonstration de produits dynamiques et d'autres contenus créatifs, garantissant que votre marque de vêtements se démarque sur les plateformes.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal alimenté par l'AI pour les marques de vêtements e-commerce ?

HeyGen simplifie la création de vidéos pour le e-commerce avec un éditeur glisser-déposer convivial et une bibliothèque de médias libres de droits. Intégrez facilement de la musique de fond, appliquez des contrôles de marque et redimensionnez les formats pour s'adapter à diverses plateformes, améliorant ainsi la présentation de vos produits et vos efforts marketing.

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de marque de vêtements uniques et personnalisées ?

HeyGen offre des outils robustes pour la personnalisation, vous permettant de transformer des images en vidéos AI et de personnaliser chaque élément. Avec des avatars AI diversifiés et des contrôles de marque complets, vous pouvez créer des vidéos promotionnelles vraiment uniques qui représentent authentiquement l'esthétique et le message de votre marque de vêtements.

