Concevez un Reel Instagram captivant de 30 secondes pour une nouvelle collection de vêtements, ciblant les jeunes consommateurs à la pointe de la mode, avides des dernières tendances. Le style visuel doit être rapide avec des coupes dynamiques et une colorimétrie vibrante, accompagné d'une musique électronique moderne et entraînante, ainsi qu'une voix off énergique générée par HeyGen, mettant en avant l'identité de la marque de vêtements à travers divers styles présentés par un avatar AI.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo authentique de 45 secondes racontant l'histoire de la marque, destinée aux consommateurs conscients qui valorisent l'artisanat et la production éthique. Adoptez un style visuel cinématographique avec un éclairage chaleureux et des prises de vue sincères et spontanées du processus de conception, soulignées par une musique instrumentale calme et émotive. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour narrer le parcours de la marque, en puisant dans la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences b-roll si nécessaire afin de transmettre le récit unique et la narration visuelle de la marque.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de guide de style soignée de 60 secondes démontrant trois façons de porter un article clé d'une nouvelle collection, s'adressant aux passionnés de mode à la recherche de conseils pratiques mais inspirants. La présentation visuelle doit être propre et professionnelle, avec des démonstrations claires et des transitions soignées, le tout sur une musique de fond ambiante et tendance. Cette vidéo promotionnelle peut utiliser efficacement des modèles personnalisables de HeyGen pour simplifier le processus créatif, avec des sous-titres/captions clairs pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de témoignage client engageante de 20 secondes mettant en lumière un acheteur satisfait d'une nouvelle ligne de vêtements, ciblant les clients potentiels à la recherche de preuves sociales et de retours authentiques pour renforcer la présence e-commerce de la marque. Le style visuel doit imiter le contenu authentique généré par les utilisateurs avec des superpositions de marque subtiles, accompagné d'une bande sonore pop contemporaine et entraînante. Exploitez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes sociales, en veillant à ce que le message enthousiaste du client soit transmis clairement et de manière concise.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Marques de Vêtements

Créez facilement des vidéos de mode époustouflantes pour votre marque de vêtements, parfaites pour mettre en valeur de nouvelles collections et renforcer votre présence e-commerce.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles personnalisables conçus pour donner vie à la narration visuelle de votre marque de vêtements, offrant un point de départ parfait pour vos vidéos de mode.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Intégrez vos photos de produits uniques et vos séquences de mannequins dans le modèle sélectionné. Notre bibliothèque de médias prend en charge tous vos atouts visuels pour mettre parfaitement en valeur votre ligne de vêtements.
3
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Améliorez votre vidéo avec des voix off professionnelles AI pour narrer le message de votre marque, garantissant que votre contenu de mode soit à la fois visuellement attrayant et auditivement captivant.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec des contrôles de marque et utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour l'adapter à diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux et les sites e-commerce.

Cas d'Utilisation

Mettez en Avant le Style des Clients

Présentez des clients portant fièrement les vêtements de votre marque, créant des témoignages authentiques et inspirant des achats avec des vidéos AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la narration visuelle et les vidéos promotionnelles de ma marque de vêtements ?

HeyGen est un créateur de vidéos innovant pour les marques de vêtements qui vous permet de créer des vidéos promotionnelles et de mode engageantes avec des avatars AI. Profitez de modèles personnalisables et de contrôles de marque pour raconter des histoires visuelles captivantes qui séduisent votre audience sur les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour créer des vidéos de mode captivantes ?

HeyGen utilise des outils AI avancés pour simplifier la production de vidéos de mode de haute qualité, parfaites pour les réseaux sociaux et les Reels Instagram. Ses capacités de texte-à-vidéo et de voix off AI vous aident à transformer rapidement des scripts en publicités vidéo dynamiques.

Puis-je utiliser les modèles vidéo de HeyGen pour améliorer ma présence e-commerce dans la mode ?

Absolument. HeyGen propose une variété de modèles personnalisables conçus pour aider les marques de mode à améliorer leur présence e-commerce. Ces modèles vidéo facilitent la création de contenu engageant, y compris des vidéos d'essayage virtuel, pour mettre en valeur vos produits efficacement.

Comment les avatars AI et les fonctionnalités d'édition vidéo de HeyGen bénéficient-ils aux créateurs de contenu de mode ?

Les avatars AI sophistiqués de HeyGen offrent une manière unique de présenter vos collections de mode sans tournage traditionnel. Combinés à un éditeur vidéo puissant et au redimensionnement d'aspect-ratio, vous pouvez optimiser facilement votre contenu pour diverses plateformes.

