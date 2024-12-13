Générateur de Vidéos Explicatives pour Cliniciens : Puissant et Engagé par l'IA

Produisez sans effort des vidéos explicatives médicales pour l'éducation des patients et la formation, en utilisant la génération de voix off puissante pour plus de clarté.

Imaginez créer une vidéo de 30 secondes pour l'éducation des patients dans votre clinique, expliquant clairement un problème de santé courant aux patients. Cette vidéo devrait présenter un style visuel rassurant et professionnel, accompagnée d'une voix off amicale générée directement à partir de votre script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation médicale de 45 secondes destinée au personnel médical junior, détaillant un protocole ou une procédure spécifique. Le style visuel et audio doit être instructif et détaillé, utilisant des sous-titres clairs pour renforcer les étapes clés, assurant une compréhension complète.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de 60 secondes présentant une innovation médicale révolutionnaire aux professionnels de la santé, mettant en avant ses avantages et applications. La vidéo devrait adopter un style visuel innovant et moderne, avec un avatar AI présentant l'information à l'aide de visuels attrayants tirés de la bibliothèque multimédia.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les administrateurs de cliniques et les équipes marketing, mettant en avant la facilité avec laquelle ils peuvent créer des vidéos engageantes pour leur pratique. Le style visuel doit être dynamique et épuré, construit à l'aide de modèles et de scènes prêts à l'emploi pour démontrer rapidité et efficacité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives pour Cliniciens

Créez sans effort des vidéos explicatives médicales professionnelles et engageantes pour les professionnels de la santé et l'éducation des patients avec notre plateforme alimentée par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Entrez ou collez votre script médical. Notre fonctionnalité de conversion texte en vidéo utilise automatiquement ce contenu comme base pour votre vidéo explicative pour cliniciens.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une variété d'avatars AI réalistes pour être le présentateur de votre vidéo, ajoutant une touche humaine professionnelle et engageante.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Marque
Utilisez nos contrôles de marque pour incorporer vos logos et couleurs de marque, assurant que votre contenu médical est cohérent et professionnel.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo Explicative
Notre plateforme alimentée par l'IA traite rapidement vos sélections et génère votre vidéo explicative médicale complète, prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Portée des Cours Médicaux

.

Générez efficacement des cours médicaux professionnels et des vidéos explicatives alimentés par l'IA, permettant aux cliniciens d'éduquer un public plus large.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives médicales ?

HeyGen est une plateforme de création vidéo par IA qui permet aux professionnels de la santé de créer facilement des vidéos explicatives. Utilisez des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour transformer des informations médicales complexes en vidéos engageantes de manière efficace.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour le contenu médical animé ?

HeyGen propose divers styles de vidéos et des contrôles de marque robustes pour personnaliser vos vidéos animées. Profitez des modèles vidéo et de la fonctionnalité glisser-déposer pour créer un contenu éducatif pour les patients visuellement attrayant qui s'aligne avec votre marque.

HeyGen peut-il aider à produire un contenu éducatif efficace pour les patients ?

Absolument, la plateforme de création vidéo par IA de HeyGen est conçue pour le contenu éducatif des patients et les vidéos de formation médicale. Avec la voix off AI et des modèles personnalisables, vous pouvez assurer clarté et engagement pour votre audience.

Le créateur de vidéos explicatives par IA de HeyGen est-il facile à utiliser pour les professionnels de la santé ?

Oui, HeyGen dispose d'une interface conviviale conçue pour les professionnels de la santé, ce qui en fait un créateur de vidéos explicatives par IA intuitif. Créez des vidéos de haute qualité en utilisant la conversion texte-parole simple et des avatars AI sans nécessiter une expérience approfondie en montage vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo