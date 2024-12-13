Optimisez les vidéos de formation aux essais cliniques en toute simplicité
Renforcez votre équipe de recherche clinique avec des vidéos de formation efficaces pour la conception d'essais cliniques. Créez instantanément du contenu professionnel en utilisant des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de formation d'une minute pour le personnel des essais cliniques, mettant l'accent sur l'importance cruciale du "Consentement éclairé" et la navigation des "considérations éthiques" dans les interactions avec les patients. Employez un style visuel sensible et clair, incorporant des représentations de scénarios réalistes, et utilisez les "AI avatars" de HeyGen pour représenter diverses interactions entre patients et personnel avec un ton audio rassurant.
Produisez une vidéo de rappel concise de 45 secondes destinée au personnel expérimenté des essais cliniques sur les "Bases des événements indésirables et leur collecte". La présentation visuelle doit être procédurale et directe, avec des textes à l'écran soulignant les points clés, complétée par une voix directe et instructive. Assurez une accessibilité et une compréhension maximales en utilisant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen.
Concevez un guide complet de 2 minutes pour les coordinateurs de recherche clinique et les gestionnaires de données, expliquant les subtilités du "Système d'enregistrement des protocoles et des résultats" pour optimiser "l'expérience utilisateur". Cette vidéo doit mélanger des visuels de type enregistrement d'écran avec un avatar expert délivrant une voix précise et guidante, entièrement alimentée par la "Génération de voix off" de HeyGen pour une explication fluide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargissez la portée de la formation pour les essais cliniques.
Créez efficacement de nombreux cours et vidéos de formation aux essais cliniques pour éduquer un réseau mondial d'investigateurs et de personnel.
Simplifiez les concepts complexes des essais cliniques.
Transformez les conceptions d'essais cliniques complexes et les sujets médicaux en vidéos claires et engageantes pour améliorer la compréhension et la rétention du personnel.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos de formation aux essais cliniques ?
HeyGen permet aux professionnels de la recherche clinique de produire rapidement des vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo à partir de script. Cela simplifie le développement de contenu crucial pour les essais cliniques, assurant une diffusion efficace des connaissances.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos détaillées sur la conception et les phases des essais cliniques ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que la génération de texte à vidéo, des contrôles de marque personnalisés et un support de bibliothèque multimédia complet pour articuler clairement les principes complexes de conception d'essais cliniques et les différentes phases des essais. Ces outils permettent la création de contenu technique précis et visuellement engageant.
HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de formation pour le personnel et les investigateurs des essais cliniques couvrant des sujets comme le Consentement éclairé ou les Événements indésirables ?
Absolument. HeyGen permet la création rapide de vidéos de formation ciblées pour le personnel et les investigateurs des essais cliniques, couvrant facilement des sujets essentiels tels que le Consentement éclairé et les Bases et la collecte des Événements indésirables. Sa fonctionnalité de texte à vidéo et de génération de voix off rend la production de matériel éducatif complet simple.
Comment HeyGen soutient-il la distribution de contenu de formation à la recherche clinique à la demande ou en streaming ?
HeyGen facilite l'exportation facile de vos vidéos de formation à la recherche clinique de haute qualité dans divers formats d'aspect, les rendant adaptées aux plateformes vidéo à la demande, aux services de streaming ou même en tant que vidéos YouTube. Cela garantit un accès flexible et étendu pour des expériences d'apprentissage efficaces.