Générateur de Vidéos Explicatives sur les Essais Cliniques : Simplifiez le Recrutement
Créez facilement des vidéos animées engageantes pour l'éducation des patients et le consentement éclairé en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo concise de 45 secondes ciblant les chercheurs cliniques, montrant comment un 'créateur de vidéos AI' peut rationaliser leurs efforts en matière de 'recrutement et de rétention' pour les études. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec une voix off énergique et autoritaire. Mettez en avant l'efficacité de la génération rapide de contenu en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer les protocoles de recherche en une communication attrayante.
Concevez une vidéo percutante de 30 secondes spécifiquement pour les participants potentiels aux essais, simplifiant le concept de 'consentement éclairé' grâce à une 'communication en santé' claire. Cette vidéo doit présenter un style visuel épuré, inspiré des infographies, avec un rythme audio rassurant et régulier. Soulignez comment la génération de voix off de HeyGen assure une narration cohérente et professionnelle, renforçant la compréhension et la confiance.
Produisez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes conçue pour les équipes de marketing pharmaceutique, illustrant la création rapide de contenu éducatif. Le style visuel doit être vibrant et moderne, avec une musique de fond entraînante, démontrant la facilité d'utilisation. Montrez comment les modèles et scènes étendus de HeyGen permettent aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos de qualité professionnelle pour divers besoins de communication sans partir de zéro.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez les Informations Médicales Complexes.
Transformez les détails complexes des essais cliniques en vidéos explicatives claires et concises pour améliorer la compréhension et l'éducation des patients.
Améliorez la Formation des Participants et du Personnel.
Créez des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI pour améliorer la compréhension et la rétention des participants aux essais cliniques et du personnel de recherche.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos explicatives sur les essais cliniques ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos explicatives sur les essais cliniques, simplifiant les processus d'éducation des patients et de consentement éclairé. Notre créateur de vidéos AI transforme votre script en contenu vidéo professionnel, garantissant une communication en santé claire.
HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives pour le recrutement de patients ?
Absolument. HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives convaincantes pour le recrutement et la rétention des patients grâce à des avatars AI avancés et une fonctionnalité de texte-à-vidéo fluide. Ce processus de génération de vidéos de bout en bout inclut la génération de voix off de haute qualité et des sous-titres/captions automatiques.
Quelles ressources créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives animées ?
HeyGen offre une riche gamme de ressources créatives, y compris des modèles et scènes professionnels, pour concevoir des vidéos explicatives animées captivantes adaptées à vos besoins. Cela permet de créer des supports éducatifs visuellement engageants pour les patients et une communication en santé efficace.
Comment HeyGen aide-t-il à répondre aux besoins de communication en santé plus larges ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI polyvalent qui aide considérablement à répondre aux besoins de communication en santé plus larges, permettant la création de vidéos diverses pour la formation du personnel, l'intégration des patients et la sensibilisation du public. Notre plateforme intuitive rend la création de contenu percutant accessible pour tous vos objectifs de communication.