Développez une vidéo engageante de 60 secondes intitulée 'générateur de vidéos explicatives sur les essais cliniques' destinée aux participants potentiels pour démystifier le processus. Cette vidéo doit adopter un style visuel chaleureux et accessible avec une tonalité audio apaisante, en se concentrant sur une 'éducation des patients' claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière facilement compréhensible et relatable, aidant les spectateurs à comprendre à quoi s'attendre.

Créez une vidéo concise de 45 secondes ciblant les chercheurs cliniques, montrant comment un 'créateur de vidéos AI' peut rationaliser leurs efforts en matière de 'recrutement et de rétention' pour les études. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec une voix off énergique et autoritaire. Mettez en avant l'efficacité de la génération rapide de contenu en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer les protocoles de recherche en une communication attrayante.
Concevez une vidéo percutante de 30 secondes spécifiquement pour les participants potentiels aux essais, simplifiant le concept de 'consentement éclairé' grâce à une 'communication en santé' claire. Cette vidéo doit présenter un style visuel épuré, inspiré des infographies, avec un rythme audio rassurant et régulier. Soulignez comment la génération de voix off de HeyGen assure une narration cohérente et professionnelle, renforçant la compréhension et la confiance.
Produisez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes conçue pour les équipes de marketing pharmaceutique, illustrant la création rapide de contenu éducatif. Le style visuel doit être vibrant et moderne, avec une musique de fond entraînante, démontrant la facilité d'utilisation. Montrez comment les modèles et scènes étendus de HeyGen permettent aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos de qualité professionnelle pour divers besoins de communication sans partir de zéro.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos Explicatives sur les Essais Cliniques

Créez efficacement des vidéos explicatives claires et engageantes pour les essais cliniques, simplifiant les informations complexes et améliorant la compréhension des patients avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script d'essai clinique. Notre plateforme utilise la technologie de "texte-à-vidéo" pour convertir vos mots en une vidéo dynamique, garantissant précision et clarté pour les participants.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en incorporant des "avatars AI" réalistes pour présenter vos informations, en choisissant des personnages qui représentent le mieux votre public cible et le cadre clinique.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle
Générez une narration naturelle pour votre vidéo avec une "génération de voix off" avancée. Cela garantit que votre vidéo explicative est accessible et comprise par tous les participants potentiels.
4
Step 4
Générez et Partagez
D'un clic, la plateforme utilisera la "génération de vidéo de bout en bout" pour compiler tous les éléments en une vidéo explicative soignée. Exportez et partagez facilement vos informations complètes sur les essais cliniques avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Développez un Contenu Éducatif Complet

Générez des cours vidéo et des supports étendus pour éduquer efficacement un public mondial sur les processus et les résultats des essais cliniques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos explicatives sur les essais cliniques ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos explicatives sur les essais cliniques, simplifiant les processus d'éducation des patients et de consentement éclairé. Notre créateur de vidéos AI transforme votre script en contenu vidéo professionnel, garantissant une communication en santé claire.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives pour le recrutement de patients ?

Absolument. HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives convaincantes pour le recrutement et la rétention des patients grâce à des avatars AI avancés et une fonctionnalité de texte-à-vidéo fluide. Ce processus de génération de vidéos de bout en bout inclut la génération de voix off de haute qualité et des sous-titres/captions automatiques.

Quelles ressources créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives animées ?

HeyGen offre une riche gamme de ressources créatives, y compris des modèles et scènes professionnels, pour concevoir des vidéos explicatives animées captivantes adaptées à vos besoins. Cela permet de créer des supports éducatifs visuellement engageants pour les patients et une communication en santé efficace.

Comment HeyGen aide-t-il à répondre aux besoins de communication en santé plus larges ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI polyvalent qui aide considérablement à répondre aux besoins de communication en santé plus larges, permettant la création de vidéos diverses pour la formation du personnel, l'intégration des patients et la sensibilisation du public. Notre plateforme intuitive rend la création de contenu percutant accessible pour tous vos objectifs de communication.

