Créateur de Vidéos de Formation Clinique : Formation en Santé avec l'AI

Créez efficacement des vidéos de formation en santé captivantes. Transformez n'importe quel script en une vidéo dynamique grâce à notre puissante fonctionnalité texte-à-vidéo.

Développez une vidéo d'introduction d'une minute pour les professionnels de l'informatique de santé, démontrant comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la création d'une vidéo de formation clinique. Le style visuel doit être élégant et moderne, mettant en avant divers modèles professionnels et des transitions fluides, accompagné d'une voix off AI claire et autoritaire. Soulignez la facilité d'utilisation des avatars AI pour transmettre des informations médicales complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les éducateurs cliniques, illustrant le processus efficace de génération de vidéos de formation en santé à partir de documents existants. Le style visuel doit être clair et éducatif, avec du texte à l'écran et des exemples de diagrammes médicaux, accompagné d'une voix off amicale et informative. Mettez en avant la puissance de la fonctionnalité texte-à-vidéo pour convertir rapidement les documents écrits.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module de formation à la conformité de 2 minutes pour les administrateurs d'hôpitaux, en mettant l'accent sur la façon dont HeyGen facilite la création de cours en ligne conformes à la HIPAA. Le style visuel et audio doit être sérieux et professionnel, utilisant des modèles professionnels avec une bibliothèque de médias intégrée pour des images médicales pertinentes. Montrez comment le contenu réglementaire détaillé peut être présenté de manière claire et cohérente.
Exemple de Prompt 3
Concevez un extrait de micro-apprentissage de 45 secondes pour les spécialistes de l'apprentissage et du développement, démontrant comment créer un contenu engageant pour les étudiants en médecine. Le style visuel doit être dynamique et concis, avec des coupes rapides et des visuels percutants, complété par une voix off énergique et claire. Soulignez la flexibilité du redimensionnement des formats et des exportations pour la distribution sur diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de formation clinique

Créez sans effort des vidéos de formation en santé professionnelles avec l'AI. Transformez vos scripts cliniques en expériences d'apprentissage visuel captivantes, assurant clarté et conformité.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre script de formation clinique dans la plateforme, en utilisant la puissance du texte-à-vidéo pour générer instantanément votre contenu vidéo initial.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter vos instructeurs ou professionnels de santé, assurant une présentation professionnelle et engageante pour vos vidéos de formation en santé.
3
Step 3
Appliquez des modèles professionnels
Améliorez l'attrait visuel et la structure de votre vidéo en appliquant des modèles professionnels et des scènes adaptés aux contextes éducatifs et cliniques.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation
Finalisez et exportez votre vidéo de formation clinique de haute qualité, prête pour un partage et un déploiement sans faille sur vos plateformes d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez les cours cliniques en ligne

.

Élargissez la formation clinique avec l'AI, créant rapidement plus de cours en ligne pour atteindre un public professionnel mondial plus large.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts textuels en vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes. Cette automatisation puissante simplifie la production de contenu pour diverses applications, y compris la création de cours en ligne.

Quelles caractéristiques techniques rendent HeyGen adapté aux vidéos de formation clinique ?

HeyGen offre une plateforme intuitive pour les utilisateurs techniques afin de créer des vidéos de formation clinique professionnelles en utilisant des avatars AI et des capacités texte-à-vidéo. Sa vaste bibliothèque de médias et ses contrôles de marque permettent une adhérence précise aux normes spécifiques d'apprentissage et de développement.

HeyGen propose-t-il des voix off AI avancées et un support multilingue pour le contenu vidéo ?

Oui, HeyGen intègre des capacités de voix off AI sophistiquées, permettant aux utilisateurs de générer des narrations naturelles dans plusieurs langues. De plus, des sous-titres et légendes automatiques peuvent être ajoutés, améliorant l'accessibilité et la portée de votre création de cours en ligne.

Comment l'automatisation AI et les modèles de HeyGen augmentent-ils l'efficacité de la production ?

HeyGen augmente considérablement l'efficacité de la production vidéo grâce à l'automatisation AI et à une large gamme de modèles professionnels. Les équipes peuvent collaborer de manière transparente au sein de la plateforme pour créer un contenu de micro-apprentissage cohérent et de haute qualité plus rapidement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo