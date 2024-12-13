Générateur de Vidéos de Formation Clinique : Transformez l'Éducation en Santé

Rationalisez l'intégration du personnel médical et l'éducation des patients avec des vidéos de formation conformes. Utilisez le texte-à-vidéo à partir d'un script pour une création de contenu rapide.

Concevez une vidéo explicative de 60 secondes pour les patients et leurs familles, expliquant une routine de soins post-opératoires courante. Le style visuel doit être rassurant et clair, avec un avatar AI amical et une voix off apaisante pour guider les spectateurs étape par étape dans le processus, améliorant ainsi l'éducation des patients.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'intégration de 90 secondes destinée au nouveau personnel médical rejoignant une clinique animée. Utilisez des modèles professionnels et des scènes avec des transitions dynamiques pour présenter les protocoles clés de l'établissement et les membres de l'équipe, rendant les vidéos de formation initiale engageantes et efficaces grâce à un flux de travail de texte à vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Développez une mise à jour de conformité de 45 secondes pour le personnel clinique existant, axée sur une nouvelle réglementation en matière de confidentialité des données. Le style visuel et audio doit être net et concis, délivrant des informations critiques avec une voix off AI autoritaire, et incluant des sous-titres pour assurer une rétention maximale des connaissances dans les vidéos de formation conformes.
Exemple de Prompt 3
Créez un guide rapide de 75 secondes démontrant le fonctionnement fondamental d'un nouveau générateur de vidéos de formation clinique diagnostique pour les techniciens et spécialistes de la santé. La présentation visuelle doit être détaillée et précise, utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock pour des démonstrations claires et générant la vidéo sans effort à partir d'un script bien structuré.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation Clinique

Produisez rapidement des vidéos de formation clinique de haute qualité et conformes grâce à l'automatisation AI, améliorant l'intégration du personnel médical et l'éducation des patients.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre texte de formation clinique dans la plateforme. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script transforme instantanément votre contenu en un storyboard vidéo, posant les bases d'un apprentissage efficace.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou de modèles et scènes préconçus. Personnalisez votre présentateur virtuel pour représenter votre institution de manière professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez une Touche Professionnelle
Affinez votre vidéo avec une génération de voix off de haute qualité, assurant une communication claire. Appliquez des contrôles de marque tels que les logos et les couleurs pour maintenir une expérience de formation cohérente et conforme.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre contenu en choisissant votre ratio d'aspect préféré et en exportant la vidéo. Déployez vos vidéos de formation professionnelles sur votre LMS ou vos plateformes internes pour une rétention maximale des connaissances.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever l'Engagement et la Rétention de la Formation

.

Utilisez des avatars AI dynamiques et des voix off pour créer des vidéos de formation captivantes, assurant un engagement plus élevé et une meilleure rétention des connaissances parmi les stagiaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer des idées de script en production vidéo de santé captivante ?

Les puissantes capacités de texte-à-vidéo de HeyGen vous permettent de convertir rapidement vos scripts écrits en production vidéo de santé de qualité professionnelle. Cela simplifie le processus de création de contenu, permettant une génération de script efficace et une narration visuelle.

HeyGen propose-t-il des modèles pour simplifier la création de vidéos de formation avec des avatars AI ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles personnalisables conçus pour lancer vos vidéos de formation. Vous pouvez facilement intégrer des avatars AI réalistes et des humains virtuels pour offrir un contenu engageant sans expérience de conception approfondie.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour une production vidéo de santé efficace ?

HeyGen est une plateforme AI générative complète offrant une automatisation AI pour la production vidéo de santé. Les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités telles que des voix off AI de haute qualité, des contrôles de marque personnalisés et une vaste bibliothèque de médias pour améliorer leur production créative.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding de HeyGen pour les supports éducatifs destinés aux patients ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation étendue des avatars AI, garantissant qu'ils s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également appliquer vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour créer des vidéos éducatives pour les patients professionnelles et cohérentes.

