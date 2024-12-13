Le Créateur de Vidéos Cliniques le Plus Simple

Transformez facilement des scripts médicaux complexes en vidéos cliniques captivantes grâce à notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative médicale concise de 45 secondes destinée aux professionnels de santé et aux étudiants en médecine, fournissant un aperçu clinique d'un nouveau protocole de traitement. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et axé sur les données, incorporant des diagrammes animés et du texte à l'écran pour soutenir une voix off autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour simplifier la création de contenu et intégrer des modèles et scènes professionnels pour une présentation soignée.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée au grand public, en mettant l'accent sur la promotion d'une initiative de santé communautaire. Le style visuel et audio doit être lumineux, dynamique et optimiste, avec une musique énergique et des graphismes vibrants qui captent rapidement l'attention. Assurez une large accessibilité en implémentant les sous-titres/captions de HeyGen pour les spectateurs sans son et optimisez pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle informative de 50 secondes présentant une nouvelle clinique spécialisée, ciblant les membres de la communauté et les clients potentiels recherchant des services médicaux spécialisés. La présentation visuelle et audio doit être chaleureuse, accueillante et très professionnelle, utilisant des séquences vidéo de haute qualité pour transmettre confiance et expertise, accompagnées d'une musique de fond douce et rassurante. Améliorez l'attrait visuel en puisant dans la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et en personnalisant à travers divers modèles et scènes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Cliniques

Transformez efficacement des informations médicales complexes en vidéos cliniques claires et engageantes avec l'AI. Créez des vidéos éducatives pour les patients en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script de Présentation Clinique
Commencez par coller votre script détaillé de présentation clinique ou de vidéo explicative médicale dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo convertira instantanément votre texte en une chronologie vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI Professionnel
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter vos insights médicaux. Nos avatars AI offrent un présentateur cohérent et engageant pour votre vidéo de présentation clinique.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagantes
Générez automatiquement une narration claire et professionnelle pour votre présentation clinique en utilisant notre génération avancée de voix off. Choisissez parmi une variété de voix pour correspondre parfaitement à votre ton.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Avant l'exportation, ajoutez automatiquement des sous-titres/captions pour garantir l'accessibilité. Ensuite, téléchargez votre vidéo de présentation clinique terminée, prête pour la communication en santé ou l'éducation des patients.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'Éducation des Patients et des Professionnels

Produisez des vidéos éducatives pour les patients et des cours de développement professionnel évolutifs pour atteindre efficacement un public plus large et mondialement.

Questions Fréquemment Posées

Quels avantages offre HeyGen pour la création de vidéos éducatives pour les patients et de contenu explicatif médical ?

HeyGen permet aux professionnels de santé de produire facilement des vidéos éducatives de haute qualité pour les patients et des vidéos explicatives médicales. Les utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer rapidement des informations complexes en contenu visuel engageant, améliorant ainsi la communication globale en santé.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités de création de vidéos AI comme des avatars AI et du texte-à-vidéo pour les vidéos cliniques ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui prend en charge la création de vidéos cliniques professionnelles. Il propose des avatars AI réalistes et une fonctionnalité robuste de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de générer des visuels captivants à partir de texte pour la recherche médicale et les essais cliniques.

Quels outils HeyGen fournit-il pour créer des vidéos promotionnelles de santé engageantes et du contenu marketing ?

HeyGen offre une suite complète d'outils pour les vidéos promotionnelles de santé et le marketing efficace en santé. Avec des modèles et scènes personnalisables, une génération de voix off polyvalente, et la possibilité d'ajouter des sous-titres/captions, HeyGen vous aide à créer des vidéos percutantes pour les réseaux sociaux et d'autres supports marketing.

Comment HeyGen aide-t-il les professionnels de santé à rationaliser leur production vidéo pour divers besoins de communication ?

HeyGen rationalise considérablement la production vidéo en offrant des fonctionnalités intuitives comme des avatars AI et des capacités efficaces de texte-à-vidéo. Cela permet aux équipes médicales de créer rapidement un contenu diversifié, des aperçus cliniques à la communication interne en santé, économisant ainsi un temps et des ressources précieux.

