Générateur de Vidéos de Présentation Clinique : Simplifiez les Explications Médicales

Créez facilement des vidéos éducatives pour les patients et de formation pour le personnel avec la puissante fonctionnalité de texte à vidéo.

396/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo de formation interne de 45 secondes est nécessaire pour présenter les nouvelles procédures de gestion des données conformes à la HIPAA pour les professionnels de la santé. Cette vidéo nécessite une esthétique propre et professionnelle avec des graphiques à l'écran soulignant les points clés et une voix off claire et instructive, animée par les avatars AI réalistes de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Envisagez de développer une publicité marketing de 30 secondes engageante, destinée aux patients potentiels et au grand public, promouvant les services innovants d'une nouvelle clinique spécialisée. Son style visuel doit être moderne et accueillant avec des couleurs vives et une musique de fond entraînante, en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour un rendu professionnel et soigné.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de présentation clinique de 60 secondes présentant avec précision les résultats d'une récente étude de recherche médicale. Cette vidéo, destinée aux éducateurs médicaux et aux chercheurs, exige une présentation visuelle hautement autoritaire et objective utilisant des visualisations de données claires, complétée par une narration formelle et articulée obtenue grâce à une génération de voix off avancée pour garantir une précision médicale maximale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Présentation Clinique

Créez efficacement des vidéos de présentation clinique professionnelles et précises qui communiquent efficacement des informations médicales complexes aux patients et aux professionnels de santé.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre contenu de présentation clinique. Collez votre script dans HeyGen, en utilisant notre AI pour convertir votre texte directement en vidéo, rendant la création d'explications médicales simple.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter professionnellement vos informations cliniques, assurant une livraison claire et engageante pour la compréhension des patients.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez Votre Vidéo
Incorporez des contrôles de marque personnalisés tels que votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir la cohérence et le professionnalisme tout au long de votre communication en santé.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Générez automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité, puis exportez votre vidéo, optimisée pour divers formats et plateformes, afin d'atteindre des populations de patients diversifiées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Efficacité de la Formation du Personnel

.

Améliorez les vidéos de formation du personnel et les supports de soutien clinique en utilisant l'AI, assurant un engagement plus élevé et une meilleure rétention des connaissances médicales essentielles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos efforts de marketing et de communication en santé ?

HeyGen permet aux organisations de santé de produire des vidéos explicatives engageantes, des promotions de cliniques et des publications sur les réseaux sociaux avec des avatars AI et des contrôles de marque personnalisés. Cela simplifie considérablement la création de campagnes de santé efficaces et d'explications médicales.

Quels types de vidéos médicales puis-je créer avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer diverses vidéos médicales, y compris des vidéos de présentation clinique détaillées, des vidéos éducatives pour les patients et des vidéos de formation pour le personnel, le tout à partir d'un simple script textuel. Notre générateur de vidéos AI soutient la création de contenus complets pour divers besoins de communication en santé.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles en santé ?

HeyGen simplifie la production de vidéos en transformant le texte en vidéos professionnelles de santé en utilisant des avatars AI et une génération de voix off réaliste. L'utilisation de modèles et de scènes, ainsi que des contrôles de marque personnalisés, permet une création de contenu efficace et de haute qualité.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos éducatives pour les patients de divers publics ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos éducatives accessibles pour les patients de divers publics grâce à des fonctionnalités comme les sous-titres/captions et le support multilingue. Cette capacité soutient une portée mondiale plus large en matière de santé, garantissant que les informations médicales critiques atteignent plus de personnes efficacement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo