Créateur de Vidéos Promo pour Services de Clinique pour le Marketing de Santé

Créez facilement des vidéos promotionnelles professionnelles pour le marketing de santé en utilisant le texte-à-vidéo AI pour augmenter l'engagement des patients.

Exemple de Prompt 1
Générez un témoignage vidéo émouvant de 45 secondes axé sur l'expérience positive d'un patient pour instaurer la confiance chez les patients sceptiques. Le style visuel et audio doit être authentique et empathique, utilisant des séquences d'archives qui semblent réelles ou des segments animés qui transmettent un soulagement sincère, accompagnés d'une musique de fond douce et inspirante. Le récit, structuré à l'aide de la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, détaillera la transformation, en faisant un exemple puissant de vidéos de santé efficaces.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes ciblant les familles et les individus intéressés par la santé préventive. La vidéo doit avoir un style visuel clair et moderne avec des graphiques animés engageants illustrant des concepts de santé, soutenus par une voix off amicale mais autoritaire. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, faisant de cette vidéo éducative un impact sur le maintien du bien-être.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo courte dynamique de 20 secondes pour mettre en avant la technologie de pointe d'une clinique ou une approche de traitement unique pour les patients et pairs férus de technologie. L'esthétique visuelle doit être élégante, professionnelle et vibrante, incorporant des styles à thème médical avec des images haute résolution et une piste instrumentale entraînante. Cette vidéo peut être rapidement créée en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen, présentant des visuels réalistes qui transmettent l'innovation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo pour Services de Clinique

Créez sans effort des vidéos promotionnelles professionnelles pour vos services de clinique. Exploitez l'AI et les modèles de vidéos de santé personnalisables pour attirer les patients et mettre en valeur votre expertise avec facilité.

Step 1
Sélectionnez un Modèle ou une Option AI
Choisissez parmi une large gamme de modèles de vidéos de santé personnalisables de HeyGen pour lancer rapidement la vidéo promotionnelle de votre clinique.
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Clinique
Personnalisez votre vidéo en ajoutant du texte, des images et des éléments de marque en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et des contrôles intuitifs pour refléter l'identité unique de votre clinique.
Step 3
Appliquez des Voix Off et des Sous-titres
Générez des voix off professionnelles et utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour la clarté et l'accessibilité, assurant que votre message atteigne efficacement un public plus large.
Step 4
Exportez et Partagez Votre Promo
Exportez votre vidéo en haute résolution en utilisant les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen, prête pour les campagnes vidéo sur les réseaux sociaux, les affichages en salle d'attente et les publicités numériques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès des Patients

Produisez des témoignages vidéo inspirants de patients satisfaits pour instaurer la confiance et promouvoir efficacement la qualité des soins de votre clinique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos AI efficace pour la santé ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de santé engageantes, permettant aux cliniques et hôpitaux de produire des vidéos promotionnelles professionnelles et du contenu éducatif efficacement. Ses fonctionnalités alimentées par l'AI rationalisent l'ensemble du processus de production vidéo, en faisant un puissant créateur de vidéos AI pour la santé.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour le marketing de santé ?

HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos personnalisables, y compris des styles à thème médical, parfaits pour le marketing de santé et les vidéos explicatives. Les utilisateurs peuvent créer leur propre prompt pour générer un contenu visuel de santé unique et créer des vidéos accueillantes qui résonnent avec leur audience.

HeyGen est-il facile à utiliser pour créer des vidéos de santé sans compétences techniques ?

Absolument, HeyGen dispose d'un éditeur intuitif de glisser-déposer, le rendant accessible à quiconque pour créer des vidéos de santé en haute résolution. Sa capacité de texte-à-vidéo AI élimine le besoin d'une expérience complexe en édition vidéo, permettant une génération rapide de contenu.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour ma vidéo promo de services de clinique ?

Oui, HeyGen vous permet de sélectionner et personnaliser des avatars AI pour représenter vos services de clinique, améliorant les visuels réalistes de vos vidéos promotionnelles. Vous pouvez intégrer vos contrôles de marque pour un look professionnel cohérent sur tout votre contenu.

