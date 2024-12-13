Générateur de Vidéos d'Introduction de Clinique : Créez des Vidéos Engagantes pour les Patients

Produisez sans effort des vidéos promotionnelles médicales professionnelles avec des outils alimentés par l'IA et des modèles personnalisables. Utilisez le Texte en vidéo à partir de script pour des messages percutants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo promotionnelle médicale" de 30 secondes expliquant l'approche innovante d'une clinique en matière de bien-être des patients, ciblant les individus soucieux de leur santé à la recherche de solutions de soins modernes. L'esthétique visuelle doit être épurée, moderne et axée sur l'infographie, utilisant des animations subtiles pour illustrer les concepts, accompagnée d'une musique de fond contemporaine et stimulante. Employez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement des visuels dynamiques qui communiquent efficacement des idées complexes avec un aspect professionnel et soigné.
Exemple de Prompt 2
Concevez une "vidéo d'introduction de clinique" professionnelle de 60 secondes qui présente l'expertise spécialisée d'une équipe médicale et les valeurs fondamentales de la pratique, visant à attirer à la fois de nouveaux patients et des professionnels de santé potentiels. Le style visuel doit être sophistiqué et digne de confiance, utilisant des palettes de couleurs apaisantes et des portraits professionnels, accompagnés d'une bande sonore autoritaire mais accessible. Exploitez le "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer sans effort les messages clés sur la philosophie de la clinique en segments visuels engageants, en mettant l'accent sur la crédibilité et les soins.
Exemple de Prompt 3
Créez une "vidéo marketing" engageante de 15 secondes annonçant un nouveau service de clinique ou une promotion santé à durée limitée, conçue pour capter l'attention de la communauté locale et des patients actuels. L'approche visuelle doit être vibrante et accrocheuse avec des appels à l'action clairs, utilisant une typographie audacieuse et des transitions rapides, le tout sur une bande sonore énergique et positive. Incorporez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir que tous les détails cruciaux de l'offre soient accessibles et clairement compris par un large public, même lorsqu'ils sont visionnés sans son.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos d'Introduction de Clinique

Créez sans effort des vidéos d'introduction médicale professionnelles et engageantes pour votre clinique avec notre plateforme intuitive alimentée par l'IA.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une variété de "modèles vidéo" spécifiquement conçus pour les introductions médicales, ou créez facilement une vidéo personnalisée en utilisant notre capacité "Texte en vidéo à partir de script". Cela pose les bases de l'introduction de votre clinique.
2
Step 2
Ajoutez le Branding de Votre Clinique
Personnalisez votre vidéo pour correspondre à l'identité de votre clinique en utilisant les "Contrôles de branding". Intégrez facilement votre logo, vos couleurs spécifiques et vos polices pour garantir que votre vidéo d'introduction soit unique.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre message avec une narration de haute qualité. Utilisez notre fonctionnalité de "Génération de voix off" pour sélectionner parmi une gamme de voix professionnelles IA, donnant vie à l'histoire de votre clinique dans vos vidéos d'introduction médicale.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Préparez votre vidéo d'introduction soignée pour la partager sur toutes les plateformes. Avec le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect", vous pouvez télécharger votre vidéo de haute qualité sans "aucun filigrane", prête à être utilisée immédiatement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages de Patients

Concevez des vidéos de témoignages de patients convaincantes avec des outils alimentés par l'IA pour renforcer la confiance, la crédibilité et mettre en avant des expériences positives de patients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'introduction médicale engageantes ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos d'introduction de clinique qui vous permet de créer facilement des vidéos d'introduction médicale captivantes. Vous pouvez exploiter notre vaste bibliothèque de modèles personnalisables et d'avatars IA pour concevoir des témoignages de patients engageants et du contenu promotionnel qui résonne avec votre audience.

HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour le branding des vidéos de clinique ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer vos animations de logo et vos couleurs de marque spécifiques de manière fluide dans vos vidéos marketing de clinique. Nos modèles personnalisables garantissent que vos vidéos maintiennent une identité professionnelle cohérente.

Quels outils alimentés par l'IA HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA, y compris une fonctionnalité intuitive de texte en vidéo et une génération de voix off réaliste, pour simplifier votre production vidéo. Ces capacités, aux côtés des avatars IA, rendent la création de contenu professionnel efficace et accessible.

HeyGen peut-il produire des vidéos marketing professionnelles sans filigranes ?

Oui, HeyGen vous permet de produire des vidéos marketing de haute qualité pour votre pratique en tant que créateur polyvalent d'intros vidéo. Vous pouvez exporter vos créations sans filigranes, assurant une présentation soignée et professionnelle pour toutes vos vidéos promotionnelles médicales.

