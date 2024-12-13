Créateur de Vidéos Éducatives sur le Climat : Créez un Contenu Impactant

Produisez rapidement des vidéos éducatives avec des avatars AI pour engager votre audience et encourager l'action climatique.

482/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant trois étapes simples pour réduire leur empreinte carbone. Cette vidéo sur la durabilité doit adopter un style visuel professionnel et épuré de type infographie, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour assurer une diffusion précise de l'information, complétée par des modèles et des scènes conçus professionnellement pour guider les spectateurs vers des pratiques durables.
Exemple de Prompt 2
Votre tâche est de produire une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant le grand public, les encourageant à participer à des initiatives locales de nettoyage. Le style visuel doit être rapide avec une musique de fond inspirante, utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels percutants d'actions environnementales, et affichant de manière proéminente des messages clés à travers des sous-titres/légendes pour maximiser l'engagement et assurer l'accessibilité pour un large public concerné par les vidéos sur le changement climatique.
Exemple de Prompt 3
Envisagez de créer une vidéo éducative de 50 secondes qui raconte l'histoire inspirante d'un projet réussi d'énergie renouvelable dirigé par la communauté. Destinée aux passionnés de l'environnement et aux étudiants, cette vidéo doit présenter une qualité visuelle de type documentaire avec une bande sonore motivante, employant les avatars AI de HeyGen pour narrer des témoignages de membres de la communauté et utilisant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes éducatives, incarnant une création vidéo efficace pour un changement positif.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives sur le Climat

Créez facilement des vidéos éducatives percutantes sur le climat avec notre plateforme vidéo AI, transformant votre message en contenu visuel engageant rapidement et professionnellement.

1
Step 1
Collez Votre Script d'Éducation Climatique
Transformez votre contenu écrit en une vidéo engageante en collant votre script d'éducation climatique. Notre fonctionnalité de **création de texte-à-vidéo** préparera instantanément votre narration pour la production.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Scène
Sélectionnez un **avatar AI** approprié pour présenter votre message, améliorant l'engagement. Explorez notre bibliothèque de scènes et de modèles pour visualiser efficacement votre sujet climatique.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle et des Sous-titres
Utilisez la **génération de voix off** pour créer un audio naturel pour votre contenu éducatif. Ajoutez automatiquement des sous-titres et des légendes pour assurer l'accessibilité et une portée plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Éducative
Finalisez votre vidéo éducative sur le climat percutante et exportez-la dans divers formats d'aspect. Partagez vos **vidéos éducatives** sur les plateformes pour informer et inspirer votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer un Contenu Climatique Impactant pour les Réseaux Sociaux

.

Produisez rapidement des vidéos captivantes au format court pour les réseaux sociaux, sensibilisant et éduquant efficacement le public sur les enjeux climatiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos éducatives engageantes avec des avatars AI et la génération de texte-à-vidéo. Utilisez une large gamme de modèles vidéo pour produire rapidement un contenu éducatif captivant sur n'importe quel sujet.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos éducatives sur le climat ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de durabilité idéal, parfait pour produire des vidéos percutantes sur le changement climatique. Sa plateforme alimentée par l'AI vous aide à créer rapidement des vidéos éducatives sur le climat pour informer et inspirer à l'action.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos explicatives efficace ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives avec des avatars AI personnalisables et des capacités de texte-à-vidéo faciles. Vous pouvez également exploiter de nombreux modèles vidéo pour une production efficace de vidéos de formation et d'explications engageantes.

Comment HeyGen soutient-il la production créative de vidéos pour les réseaux sociaux ?

HeyGen permet une création de vidéos pour les réseaux sociaux sans effort grâce à son interface intuitive et ses contrôles de marque. Générez facilement du contenu dynamique avec des avatars AI et la génération de voix off pour vous démarquer sur n'importe quelle plateforme.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo