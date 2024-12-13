Créez une vidéo éducative de 60 secondes pour les jeunes adultes et les étudiants, en jouant le rôle de "créateur de vidéos sur le changement climatique" pour expliquer les impacts immédiats de la pollution plastique sur la vie marine. Utilisez un style visuel informatif mais optimiste, combinant des séquences réalistes de la bibliothèque de médias/stock avec une voix off claire et autoritaire générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour souligner des solutions concrètes.

Générer une Vidéo