Exemple de Prompt 1
Comment une vidéo de 30 secondes sur les réseaux sociaux peut-elle transmettre efficacement l'urgence de réduire les empreintes carbone au grand public, en utilisant des visuels dynamiques ? Concevez cette pièce engageante avec une esthétique rapide, des couleurs vives et des coupes rapides, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour la structure et en assurant des sous-titres/captions clairs pour une portée maximale sur les plateformes où le son est souvent désactivé.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 45 secondes pour les leaders communautaires locaux et les décideurs politiques, en utilisant votre rôle de "créateur de vidéos d'adaptation au climat" pour exposer une stratégie d'adaptation climatique au niveau communautaire. Le style visuel et audio doit être professionnel et axé sur les solutions, avec des visualisations de données et un avatar AI pour présenter les points clés, facilement créés grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo animée fantaisiste de 15 secondes, animée par le moteur créatif de HeyGen, destinée aux enfants et aux familles pour leur enseigner l'importance de la conservation de l'eau. Le style visuel doit être coloré et amical, incorporant des animations simples et attachantes, et facilement adaptable pour diverses plateformes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos sur le Changement Climatique

Créez des vidéos convaincantes pour éduquer et informer sur le changement climatique sans effort, du script à des visuels époustouflants, le tout sur une plateforme puissante.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par rédiger votre récit sur le changement climatique ou collez simplement un texte existant. Notre fonctionnalité puissante de texte-à-vidéo transforme vos mots en un brouillon vidéo professionnel, ou sélectionnez un modèle préconçu pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Dynamiques et des Médias
Renforcez votre message avec des images percutantes. Utilisez notre vaste bibliothèque de médias pour trouver des séquences, images et graphiques pertinents qui illustrent de manière vivante les impacts et solutions liés au changement climatique.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI et des Sous-titres
Donnez à votre vidéo une voix professionnelle avec la génération de voix off alimentée par l'AI. Choisissez parmi divers accents et styles, et ajoutez automatiquement des sous-titres pour garantir que votre message soit accessible et percutant.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la facilement dans divers formats d'image pour différentes plateformes. Partagez votre puissante vidéo sur le changement climatique sur les réseaux sociaux, sites web ou présentations pour sensibiliser efficacement.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Visualisez les Données Climatiques et la Narration

Illustrez les impacts des données climatiques historiques et des projections futures à travers une narration vidéo dynamique et engageante.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de moteur créatif complet pour la production vidéo ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes sans effort en offrant un puissant "moteur créatif" avec une vaste bibliothèque de "modèles vidéo" et des avatars AI personnalisables. Cela le rend idéal pour divers besoins vidéo, du marketing au contenu éducatif.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos spécialisé sur le changement climatique ?

Oui, HeyGen est un "créateur de vidéos sur le changement climatique" et un "créateur de vidéos d'adaptation au climat" polyvalent, permettant la production de "documentaires" et de "contenu éducatif" convaincants. Ses outils permettent aux créateurs de communiquer efficacement des récits environnementaux complexes avec des "visuels dynamiques" et la génération de voix off.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux et des vidéos explicatives ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour créer du contenu vidéo "réseaux sociaux" et "vidéo explicative" percutant, y compris la fonctionnalité "texte-à-vidéo" et une riche bibliothèque de médias. Les utilisateurs peuvent générer des "visuels dynamiques" rapidement, garantissant que leurs messages se démarquent sur n'importe quelle plateforme.

Comment HeyGen facilite-t-il le processus d'animation et de narration visuelle ?

HeyGen simplifie la création d'"animations" et d'histoires visuelles grâce à ses capacités intuitives de "texte-à-vidéo" et de génération avancée de voix off. Les utilisateurs peuvent combiner ces outils avec des "visuels dynamiques" pour donner vie à leurs récits de manière efficace et professionnelle.

