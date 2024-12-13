Créateur de Vidéos de Formation Client : Créez des Vidéos Engageantes avec l'AI
Concevez des vidéos de formation client puissantes avec texte-à-vidéo à partir de script, améliorant l'intégration des employés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'intégration des employés de 45 secondes qui présente aux nouvelles recrues la culture d'entreprise et les procédures essentielles. L'esthétique visuelle propre et corporative, combinée à une voix off AI professionnelle, repose sur la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour créer des vidéos de formation captivantes et fournit des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Créez une vidéo de 30 secondes pour les équipes internes, axée sur une formation technique rapide pour une mise à jour logicielle. Employez une approche visuelle dynamique de type infographie avec des explications concises et une musique de fond, en tirant parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer visuellement les points clés de partage de connaissances et une voix off AI pour une livraison nette.
Produisez une vidéo de formation client de 90 secondes conçue pour fournir des conseils avancés aux utilisateurs existants, visant un engagement maximal. Ce style visuel moderne et facile à suivre, avec des démonstrations claires et une voix off AI engageante, est construit en utilisant les modèles et scènes de formation vidéo flexibles de HeyGen, permettant une création rapide de contenu à partir de script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation à l'Échelle Mondiale.
Produisez plus de vidéos de formation client efficacement avec l'AI, atteignant un public plus large et élargissant vos efforts éducatifs sans barrières linguistiques.
Améliorer l'Engagement de la Formation.
Utilisez des avatars AI et une voix off AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et engageantes qui captent l'attention et améliorent significativement la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation engageantes ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI avancés et une voix off AI, transformant les scripts en contenu professionnel idéal pour l'intégration des employés et les vidéos de formation client. Ce processus réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires à la production vidéo.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un puissant générateur de vidéos AI pour les équipes L&D ?
HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui équipe les équipes L&D d'outils intuitifs et d'une variété de modèles de vidéos de formation. Cela leur permet de créer rapidement du contenu d'apprentissage de haute qualité, de faciliter le partage efficace des connaissances et d'améliorer l'efficacité globale de la formation.
HeyGen peut-il soutenir efficacement le développement de formations techniques et de vidéos explicatives ?
Absolument. HeyGen sert de créateur idéal de vidéos de formation client, parfaitement adapté aux formations techniques et aux vidéos explicatives. Avec des fonctionnalités comme une voix off AI précise et des sous-titres & légendes automatiques, HeyGen assure une instruction claire, accessible et complète pour tout sujet technique.
Comment HeyGen aide-t-il à maintenir la cohérence de la marque dans toutes les vidéos de formation ?
HeyGen permet aux utilisateurs de maintenir une forte cohérence de marque dans leurs vidéos de formation en incorporant des logos personnalisés, des couleurs de marque et des avatars AI spécifiques à l'entreprise. Cela garantit que chaque vidéo produite reflète l'identité de votre marque de manière professionnelle, créant des vidéos engageantes qui résonnent avec votre audience.