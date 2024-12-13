Créateur de Vidéo de Rapport Client : Simplifiez Votre Reporting
Élevez vos rapports clients avec des avatars AI dynamiques, transformant les données en récits visuels convaincants sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux utilisateurs d'entreprises technologiques pour comprendre rapidement les nouvelles fonctionnalités logicielles. Cette vidéo doit adopter un design visuel minimaliste avec des enregistrements d'écran clairs, présentée par un avatar AI amical, et comporter un ton calme et informatif. Exploitez les avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transmettre des informations complexes avec aisance et professionnalisme.
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les audiences des réseaux sociaux, transformant une étude de cas convaincante en une bande-annonce accrocheuse pour les entreprises cherchant de nouveaux prospects. Le style visuel doit être énergique et hautement partageable, utilisant des coupes rapides et des superpositions de texte dynamiques, accompagnées d'une bande sonore tendance et entraînante. Utilisez la bibliothèque de médias/soutien de stock pour des visuels accrocheurs et assurez une accessibilité maximale avec des sous-titres/captions bien visibles.
Concevez une vidéo de 75 secondes pour les équipes internes afin de communiquer efficacement une nouvelle stratégie marketing ou une mise à jour commerciale. L'esthétique visuelle doit être corporative et informative, avec des graphiques nets et des points clés, soutenus par une voix off claire et professionnelle. Utilisez le texte-à-vidéo à partir de script pour simplifier la création de contenu et le redimensionnement & exportation des formats pour une distribution facile sur diverses plateformes internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Présentez des Histoires de Réussite Client.
Intégrez des témoignages clients convaincants et des études de cas dans les rapports clients avec des vidéos engageantes alimentées par AI.
Expliquez la Performance des Campagnes Marketing.
Visualisez des données marketing complexes et les résultats des campagnes pour les clients à travers des rapports vidéo clairs, concis et professionnels.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives engageantes ?
HeyGen vous permet de devenir un créateur de vidéos AI, transformant des scripts en vidéos professionnelles avec facilité. Notre processus de création de vidéos automatisé, alimenté par une AI avancée, vous permet de générer du contenu de haute qualité sans montage complexe, parfait pour des vidéos explicatives dynamiques.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?
HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris une large sélection d'avatars AI, des modèles personnalisables et des contrôles de marque puissants. Vous pouvez personnaliser vos vidéos avec votre logo, vos couleurs de marque et votre musique pour parfaitement aligner avec l'esthétique de votre entreprise.
HeyGen prend-il en charge la génération avancée de voix off et les sous-titres ?
Absolument. Les capacités robustes de génération de voix off de HeyGen vous permettent d'ajouter une narration naturelle dans plusieurs langues. Notre plateforme génère également automatiquement des sous-titres et des captions, améliorant l'accessibilité et l'engagement de votre audience.
À quelle vitesse puis-je produire des vidéos marketing professionnelles avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez rapidement créer des vidéos marketing professionnelles en utilisant des modèles personnalisables et une bibliothèque de médias complète. Notre plateforme intuitive est conçue pour l'efficacité, permettant une production rapide sans compromettre la qualité, faisant de vous un créateur de vidéos efficace.