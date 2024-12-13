Générateur de Vidéo de Proposition Client : Concluez des Affaires Plus Rapidement

Créez des vidéos de propositions professionnelles et engageantes sans effort, en utilisant la génération de voix off alimentée par l'IA pour un pitch convaincant.

Créez une vidéo de proposition client convaincante de 60 secondes pour les professionnels de la vente occupés, montrant comment notre solution simplifie leur flux de travail. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une voix off confiante et articulée. Utilisez les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour assembler rapidement un "créateur de vidéo de proposition de vente" engageant sans avoir besoin de compétences avancées en montage.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une "vidéo de proposition" dynamique de 45 secondes adaptée aux agences de marketing ou créatives présentant des projets de design de grande valeur. L'esthétique doit être moderne et vibrante, incorporant des éléments animés et une bande sonore engageante et enthousiaste. Exploitez les "avatars AI" avancés de HeyGen pour ajouter une touche personnalisée, rendant la proposition mémorable et unique pour les clients potentiels.
Exemple de Prompt 2
Produisez une démonstration persuasive de 90 secondes du "générateur de vidéo de proposition AI" pour les prestataires de services B2B expliquant des solutions techniques complexes. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et informatif avec des visualisations de données claires et une voix off autoritaire et rassurante. Utilisez la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir sans effort des explications techniques détaillées en une présentation soignée et compréhensible pour les clients de niveau exécutif.
Exemple de Prompt 3
Développez un "pitch vidéo" énergique de 30 secondes conçu pour les fondateurs de startups afin de sécuriser rapidement l'intérêt des investisseurs. Le style visuel doit être rapide et inspirant, utilisant des couleurs vives et une voix motivante et optimiste. Exploitez la puissante "Génération de voix off" et le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour créer une présentation concise et percutante qui capte l'attention des capital-risqueurs sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Proposition Client

Créez des vidéos de propositions professionnelles et engageantes rapidement et facilement, conçues pour vous aider à impressionner les clients et conclure des affaires.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de mises en page et de styles préconçus pour lancer instantanément la création de votre vidéo de proposition en utilisant les Modèles & scènes.
2
Step 2
Générez Votre Contenu
Générez du contenu dynamique en transformant votre script écrit en vidéo engageante grâce à notre technologie Texte en vidéo à partir de script.
3
Step 3
Personnalisez Votre Proposition
Appliquez l'identité unique de votre marque en personnalisant les logos, les couleurs et les polices avec nos contrôles de Branding robustes.
4
Step 4
Finalisez et Partagez
Assurez-vous que votre message est parfaitement compris en ajoutant des sous-titres/captions clairs à votre vidéo, prête pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Action des Clients avec des Vidéos Persuasives

Utilisez l'IA pour créer des éléments vidéo motivants et persuasifs dans vos propositions, inspirant efficacement les clients à prendre des actions favorables.

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéo de proposition AI de HeyGen peut-il aider à conclure des affaires ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de proposition AI convaincantes sans effort, intégrant des avatars AI et la technologie texte en vidéo pour présenter vos services avec des vidéos professionnelles de haute qualité qui captivent les clients et aident à conclure des affaires efficacement.

Ai-je besoin de compétences avancées en montage pour créer une vidéo de proposition avec HeyGen ?

Absolument pas. HeyGen est conçu pour tout le monde, vous permettant de créer des vidéos de proposition de vente engageantes avec des modèles prêts à l'emploi et une technologie intuitive de texte en vidéo, ne nécessitant aucune expertise préalable en montage pour obtenir un résultat soigné.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour mes vidéos de proposition sur HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser vos vidéos de proposition avec votre logo, vos couleurs de marque et des modèles personnalisés. Cela garantit que chaque pitch vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise et améliore le professionnalisme.

HeyGen peut-il générer des voix off et des sous-titres pour mes vidéos de proposition client ?

Oui, HeyGen fournit une génération de voix off avancée alimentée par l'IA et des sous-titres/captions automatiques, garantissant que vos vidéos de proposition client sont accessibles, professionnelles et livrées avec un audio clair et un texte synchronisé pour un impact maximal.

