Créateur de Vidéos de Prospection Client : Augmentez Vos Taux de Réponse
Créez des vidéos de prospection personnalisées avec des avatars AI réalistes pour augmenter l'engagement et les taux de réponse.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de 45 secondes conçue pour les représentants commerciaux cherchant à améliorer leur prospection vidéo personnalisée. L'esthétique doit être moderne et engageante, mettant en scène divers avatars AI interagissant dans différents scénarios d'affaires, soutenus par une bande sonore amicale et persuasive. Mettez en avant comment les 'AI avatars' de HeyGen révolutionnent la création de vidéos personnalisées, rendant chaque interaction client unique et mémorable.
Développez une vidéo didactique de 1,5 minute destinée aux professionnels de la vente B2B cherchant à intégrer la vidéo dans leurs emails de vente. Adoptez une approche visuelle directe et axée sur les résultats, en présentant des exemples concis de messages vidéo efficaces, accompagnés d'une voix confiante et informative. Soulignez la facilité d'ajouter des 'Sous-titres/captions' pour l'accessibilité, garantissant que les messages cruciaux résonnent avec les prospects même lorsque l'audio n'est pas disponible, augmentant ainsi l'engagement et la compréhension.
Imaginez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les généralistes du marketing, illustrant la simplicité de la création de vidéos de haute qualité. Le style visuel doit être dynamique et inspirant, avec des coupes rapides montrant divers 'Templates & scenes' personnalisés sans effort, sur une bande sonore entraînante et encourageante. Cette vidéo soulignera comment les 'Templates & scenes' étendus de HeyGen simplifient l'ensemble du processus de création vidéo, permettant une production professionnelle sans montage complexe.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Vidéos de Prospection Engagantes.
Créez rapidement des messages vidéo convaincants et personnalisés en utilisant l'AI pour capter l'attention et augmenter les réponses des clients potentiels.
Présentez des Histoires de Succès Client.
Démontrez la valeur prouvée en créant des vidéos AI engageantes qui mettent en avant des témoignages de clients, renforçant la confiance et générant de nouvelles affaires.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il la création de vidéos à partir de texte en utilisant des avatars AI ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés pour transformer votre script en contenu vidéo engageant. Il vous suffit de taper votre texte, de choisir un avatar, et HeyGen génère des automatisations vidéo professionnelles avec génération de voix off synchronisée et sous-titres/captions.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes CRM existants pour la prospection vidéo ?
Oui, HeyGen prend en charge les intégrations CRM pour rationaliser votre prospection vidéo personnalisée. Cela permet aux équipes de vente d'automatiser la livraison de vidéos, améliorant les suivis et augmentant les taux de réponse directement depuis votre CRM.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding dans les vidéos HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'ajouter votre logo et de personnaliser les couleurs pour assurer la cohérence de la marque dans toutes vos créations vidéo. Cela aide à maintenir une apparence professionnelle pour chaque vidéo que vous envoyez.
HeyGen fournit-il des outils pour suivre la performance des vidéos ?
Absolument, HeyGen inclut des fonctionnalités d'analyse et de suivi de l'engagement pour surveiller la performance de vos campagnes vidéo personnalisées. Cela vous aide à comprendre l'interaction du public et à optimiser efficacement vos stratégies de prospection vidéo.