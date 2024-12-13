Générateur de Vidéo d'Intégration Client : Simplifiez Votre Processus

Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes, alimentées par l'AI, en transformant votre script en vidéo grâce à la fonctionnalité texte-vidéo.

Imaginez une expérience de "générateur de vidéo d'accueil pour l'intégration des clients" de 45 secondes pour de nouveaux clients B2B SaaS, mettant en scène un avatar AI chaleureux et professionnel expliquant les premières étapes. Le style visuel doit être épuré et accueillant, avec une voix off AI amicale les guidant à travers la configuration initiale, assurant un accueil fluide et personnalisé.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à standardiser l'éducation des clients, créez une vidéo dynamique de 60 secondes démontrant la facilité de produire des "vidéos d'intégration" engageantes en utilisant des modèles personnalisables. Le style visuel doit être lumineux et énergique, incorporant des éléments infographiques sur une musique de fond entraînante, rendant le processus attrayant et simple.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo d'instruction concise de 30 secondes est nécessaire pour les utilisateurs férus de technologie, conçue pour clarifier efficacement des fonctionnalités logicielles complexes grâce à des "vidéos d'intégration alimentées par l'AI". Cette vidéo doit adopter une esthétique moderne et épurée, utilisant des graphiques animés et des sous-titres/captions automatiques pour une compréhension maximale, livrée avec une voix AI précise et informative.
Exemple de Prompt 3
Pour aider les clients existants ayant besoin de guides rapides pour des fonctionnalités avancées, développez une "vidéo tutorielle" complète de 90 secondes montrant l'efficacité d'une "plateforme vidéo AI" pour la création de contenu. Le style visuel doit être détaillé, avec des enregistrements d'écran clairs soutenus par une voix AI informative, enrichis par une bibliothèque multimédia riche pour illustrer chaque étape.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo d'Intégration Client

Simplifiez l'intégration des clients avec des vidéos alimentées par l'AI. Créez facilement des guides engageants et personnalisés en utilisant des modèles personnalisables et des fonctionnalités avancées pour un démarrage fluide et professionnel.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles personnalisables conçus pour l'intégration des clients. Ces modèles fournissent une base professionnelle, vous permettant de configurer rapidement la structure de votre vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments AI
Personnalisez votre message en ajoutant votre script puis en sélectionnant un avatar AI engageant pour agir en tant que présentateur virtuel, apportant une touche humaine à votre contenu d'intégration.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Renforcez l'identité de votre marque en appliquant le logo de votre entreprise, les couleurs spécifiques et les polices souhaitées à l'aide des contrôles de marque intuitifs. Cela assure un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Revoyez votre vidéo finalisée, en effectuant les dernières modifications. Ensuite, exportez facilement vos vidéos d'intégration alimentées par l'AI dans le format et la résolution souhaités pour un partage fluide avec de nouveaux clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Complexes sur les Produits

.

Transformez les fonctionnalités complexes des produits ou les instructions de service en vidéos faciles à comprendre pour les nouveaux clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité et la personnalisation de mes vidéos d'intégration ?

HeyGen offre une large gamme de modèles personnalisables et d'outils robustes pour une personnalisation complète, vous permettant de créer des vidéos d'intégration engageantes qui correspondent parfaitement à votre marque. Vous pouvez intégrer facilement des éléments de marque uniques et adapter chaque vidéo aux besoins spécifiques des clients ou des employés, ce qui est idéal pour la documentation vidéo et les vidéos de formation dynamiques.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour générer des vidéos d'intégration client ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI de premier plan qui simplifie la création de vidéos d'intégration alimentées par l'AI en transformant le texte en contenu engageant. Nos avatars AI avancés et notre génération sophistiquée de voix off AI vous permettent de produire rapidement et efficacement des vidéos d'intégration client de haute qualité, réduisant ainsi le temps et les coûts de production.

HeyGen peut-il répondre à des besoins de contenu divers au-delà de l'intégration standard, comme des vidéos de formation ou des tutoriels ?

Absolument, HeyGen sert de logiciel vidéo explicatif polyvalent, vous permettant de créer une large gamme de contenus, y compris des vidéos de formation complètes, des tutoriels détaillés et une documentation vidéo essentielle. Avec des fonctionnalités comme le support multilingue, HeyGen garantit que vos messages résonnent auprès de divers publics au-delà de l'intégration.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos d'intégration professionnelles ?

HeyGen simplifie la production vidéo grâce à des fonctionnalités telles que la conversion texte-vidéo fluide et les sous-titres et captions automatiques, assurant accessibilité et clarté. Avec des contrôles de marque intuitifs, une bibliothèque multimédia riche et un redimensionnement d'aspect-ratio polyvalent, HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos d'intégration professionnelles, quel que soit leur niveau d'expérience en montage vidéo.

