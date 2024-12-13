Créateur de Vidéos Tutoriels ClickUp pour un Apprentissage Facile

Créez des expériences d'apprentissage ClickUp claires sans effort. Générez des tutoriels engageants avec le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script.

Créez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes démontrant comment configurer un nouveau projet dans ClickUp pour les propriétaires de petites entreprises, en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen et la génération de voix off pour un style amical, énergique et visuellement attrayant qui simplifie l'expérience d'apprentissage.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo explicative engageante de 60 secondes est nécessaire pour les chefs de projet, mettant en avant les fonctionnalités avancées de reporting de ClickUp. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et moderne avec une narration claire et informative générée par les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script, fournissant un contenu pédagogique précieux.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation de 30 secondes pour les nouvelles recrues en cours d'intégration, en se concentrant sur les bases de la navigation dans les espaces de travail ClickUp. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle accueillante et organisée, complétée par un audio clair et des sous-titres/captions essentiels, facilement générés avec HeyGen, pour garantir des expériences d'apprentissage complètes pour tous.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation dynamique de 50 secondes pour les utilisateurs expérimentés de ClickUp, démontrant des automatisations de flux de travail efficaces au sein de la plateforme. Employez une approche visuelle experte et ciblée, enrichie par la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen, garantissant que le contenu pédagogique est diffusé efficacement sur diverses plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Tutoriels ClickUp

Créez sans effort des vidéos tutoriels ClickUp professionnelles avec des outils alimentés par l'IA, transformant vos instructions en expériences d'apprentissage engageantes et efficaces.

1
Step 1
Rédigez Votre Script
Rédigez le contenu de votre tutoriel ClickUp et utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour convertir sans effort votre texte en séquences vidéo engageantes.
2
Step 2
Enregistrez Votre Écran
Démontrez clairement les fonctionnalités de ClickUp en enregistrant votre écran, ou utilisez les modèles personnalisables et les avatars AI de HeyGen pour construire visuellement vos scènes.
3
Step 3
Améliorez avec des Outils AI
Affinez votre tutoriel avec les outils alimentés par l'IA de HeyGen, en ajoutant des voix off professionnelles avec la génération de voix off et en générant automatiquement des sous-titres/captions pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo tutorielle ClickUp professionnelle en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir qu'elle est parfaitement formatée pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Vidéos Explicatives

Générez rapidement des vidéos explicatives et des vidéos pratiques concises et engageantes pour des fonctionnalités spécifiques de ClickUp, parfaites pour un apprentissage rapide et des conseils.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation engageantes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation engageantes en utilisant des outils alimentés par l'IA. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu pédagogique à partir d'un script en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables, rationalisant l'ensemble du flux de travail du créateur de vidéos tutoriels.

Quels types de vidéos tutoriels puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de vidéos tutoriels, y compris des vidéos explicatives engageantes, des vidéos de formation complètes et dynamiques pour l'intégration des employés. Les avatars AI de la plateforme et la génération de voix off améliorent les expériences d'apprentissage pour tout contenu pédagogique.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées pour les vidéos tutoriels ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour améliorer vos vidéos tutoriels. Vous pouvez utiliser des avatars AI, ajouter des sous-titres/captions, intégrer des contrôles de marque et inclure des appels à l'action (CTA) pour rendre votre contenu plus efficace et professionnel.

HeyGen peut-il transformer mon script en une vidéo tutorielle complète ?

Absolument, HeyGen est un logiciel puissant de création de vidéos tutoriels conçu pour transformer votre script écrit directement en une vidéo tutorielle complète. Il vous suffit d'entrer votre script, et l'IA de HeyGen générera la vidéo avec voix off et sous-titres optionnels, rendant le processus sans effort.

