Créez une vidéo percutante de 30 secondes conçue pour attirer les acheteurs soucieux de leur budget vers une vente exclusive en ligne. Le style visuel doit être énergique et vibrant, utilisant des couleurs vives et des coupes dynamiques, accompagné d'une musique entraînante et accrocheuse. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement un "créateur de vidéo de liquidation" professionnel qui met efficacement en avant des réductions importantes et un stock limité, visant à "stimuler les ventes" en créant un sentiment d'urgence.

