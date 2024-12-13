Créateur de Vidéo de Liquidation : Créez des Promos qui Vendent

Créez des vidéos marketing convaincantes pour votre vente de liquidation en ligne en quelques minutes, en utilisant notre Créateur de Vidéo Promo AI et la génération de voix off professionnelle pour stimuler les ventes.

Créez une vidéo percutante de 30 secondes conçue pour attirer les acheteurs soucieux de leur budget vers une vente exclusive en ligne. Le style visuel doit être énergique et vibrant, utilisant des couleurs vives et des coupes dynamiques, accompagné d'une musique entraînante et accrocheuse. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement un "créateur de vidéo de liquidation" professionnel qui met efficacement en avant des réductions importantes et un stock limité, visant à "stimuler les ventes" en créant un sentiment d'urgence.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une "vidéo promotionnelle" sophistiquée de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs du e-commerce, montrant comment ils peuvent facilement créer du contenu marketing de qualité professionnelle. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et épurée avec des lignes nettes et un ton audio confiant et informatif. Exploitez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter les caractéristiques et avantages clés, établissant une image crédible et professionnelle pour une solution de "créateur de vidéo promo AI".
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo pour les réseaux sociaux" percutante de 15 secondes, ciblant les utilisateurs mobiles qui défilent dans leurs fils d'actualité, annonçant une vente flash. Cette vidéo doit présenter des visuels nets et directs avec un texte minimal, se concentrant sur un impact immédiat et la reconnaissance de la marque. Employez la "génération de voix off" de HeyGen pour délivrer un message concis et accrocheur qui énonce clairement l'offre et dirige les spectateurs vers la vente, en faisant un exemple efficace de "création vidéo" pour un engagement rapide.
Exemple de Prompt 3
Développez un tutoriel engageant de 60 secondes sur le "créateur de vidéo de liquidation en ligne" démontrant comment les utilisateurs peuvent personnaliser facilement des "modèles vidéo" pour diverses catégories de produits. Le style visuel doit être clair, instructif et facile à suivre, présentant un processus étape par étape avec un texte à l'écran clair. Utilisez les "sous-titres/captions" de HeyGen pour mettre en avant les instructions et caractéristiques clés, assurant accessibilité et clarté pour un large public intéressé par une génération vidéo rapide et efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Liquidation

Créez rapidement des vidéos de liquidation dynamiques qui captent l'attention et stimulent l'engagement des clients pour vos promotions.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Choisissez parmi une gamme diversifiée de modèles vidéo conçus professionnellement pour lancer facilement et rapidement votre promotion de liquidation.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Téléchargez vos images de produits, clips vidéo et textes. Exploitez la bibliothèque de médias/stock du créateur de vidéo promo pour adapter le contenu qui met parfaitement en valeur vos articles en solde.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Intégrez des fonctionnalités engageantes comme du texte animé pour mettre en avant les réductions ou les appels à l'action, rendant votre message percutant et résonnant avec les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour la préparer à un partage fluide sur tous vos canaux marketing, y compris les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez la Confiance avec des Vidéos Témoignages de Clients

.

Améliorez la crédibilité de votre marque et attirez plus d'acheteurs en partageant des expériences clients authentiques, soutenant indirectement les initiatives de vente.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour le contenu promotionnel ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, vous permettant de produire facilement des vidéos marketing de haute qualité. Exploitez des capacités puissantes de texte à vidéo et des modèles vidéo variés pour générer efficacement des vidéos promotionnelles convaincantes.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de liquidation efficaces ?

Absolument, HeyGen sert d'excellent créateur de vidéos de liquidation en ligne, vous permettant de concevoir rapidement des vidéos promotionnelles captivantes. Utilisez notre vaste bibliothèque de médias et des voix off professionnelles pour mettre en avant vos offres et stimuler les ventes.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos promotionnelles ?

HeyGen renforce votre vision créative avec des fonctionnalités avancées pour les vidéos promotionnelles. Accédez à des avatars AI personnalisables, du texte animé dynamique et des contrôles de marque complets pour créer des médias génératifs uniques et engageants qui captent l'attention.

HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos promotionnelles pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos en ligne idéal pour les vidéos sur les réseaux sociaux, rendant simple la production de contenu percutant sur toutes les plateformes. Ajustez facilement les ratios d'aspect et ajoutez des sous-titres professionnels pour garantir que vos vidéos marketing sont parfaitement optimisées pour tout canal social.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo