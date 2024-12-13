créateur de vidéos publicitaires pour liquidation pour un succès rapide des ventes
Transformez vos promotions de vente en vidéos publicitaires captivantes instantanément avec notre plateforme facile à utiliser et la conversion de texte en vidéo par IA pour un impact maximal.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 15 secondes pour les soldes de liquidation destinée aux marques de commerce électronique ciblant les acheteurs mobiles sur les réseaux sociaux. Cette vidéo doit avoir une esthétique moderne et rapide avec des visuels éclatants et des effets sonores tendance, assurant un appel à l'action clair. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour s'adapter parfaitement aux différentes plateformes sociales.
Produisez une vidéo publicitaire sophistiquée de 45 secondes pour les professionnels du marketing présentant une ligne de produits en liquidation. Le style visuel doit être professionnel et élégant, avec un avatar AI pour expliquer la valeur et les remises de manière autoritaire mais engageante. L'audio doit être une voix off claire et informative.
Créez une vidéo publicitaire de 60 secondes destinée aux responsables de magasins qui ont besoin de vidéos promotionnelles détaillées pour les affichages en magasin et les campagnes en ligne. Le style visuel et audio doit être explicatif et engageant, avec une légère touche cinématographique et une génération de voix off chaleureuse et invitante décrivant l'événement de liquidation complet et ses diverses catégories de produits.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires efficaces pour les ventes de liquidation en utilisant l'IA, maximisant la portée et les conversions.
Vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez en quelques minutes des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir les ventes de liquidation et capter efficacement l'attention du public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos publicitaires de liquidation convaincantes ?
HeyGen simplifie la création de vidéos publicitaires de liquidation percutantes en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de conversion de texte en vidéo, rendant vos vidéos promotionnelles remarquables.
HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos promotionnelles pour les réseaux sociaux ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires facile à utiliser offrant une large gamme de modèles de vidéos et d'options de personnalisation, garantissant que vos vidéos publicitaires sont parfaitement optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux avec le redimensionnement d'aspect-ratio.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos publicitaires ?
HeyGen fournit des outils robustes pour améliorer vos vidéos publicitaires, y compris la génération de voix off par IA, des contrôles de marque complets et l'accès à une vaste bibliothèque de médias, vous permettant de créer du contenu professionnel avec des appels à l'action forts.
HeyGen inclut-il des fonctionnalités comme des avatars AI et des animations pour les vidéos publicitaires ?
Oui, HeyGen intègre des avatars AI et des capacités d'animations directement dans vos vidéos publicitaires, vous permettant de créer rapidement et efficacement des vidéos promotionnelles engageantes et dynamiques en utilisant l'éditeur vidéo intégré.