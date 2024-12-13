Boostez l'apprentissage avec notre créateur de vidéos pour la classe
Permettez aux enseignants et aux étudiants de créer des vidéos éducatives captivantes pour l'apprentissage en ligne avec nos modèles et scènes faciles à utiliser.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo promotionnelle scolaire de 60 secondes destinée aux futurs étudiants et à leurs familles, célébrant visuellement les opportunités diverses et l'esprit communautaire au sein de l'établissement éducatif. L'esthétique doit être moderne et énergique, avec des transitions dynamiques et une bande sonore inspirante, tous les éléments visuels étant soigneusement sélectionnés à l'aide de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour une création multimédia percutante.
Générez une vidéo explicative de 30 secondes adaptée aux étudiants cherchant à clarifier des sujets académiques difficiles, en utilisant un style visuel animé et épuré avec des graphismes nets et un texte à l'écran concis. Cette vidéo éducative vise à distiller des informations complexes dans un format facilement compréhensible, en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et renforcer l'apprentissage dans divers environnements d'apprentissage en ligne.
Créez une vidéo tutorielle de 50 secondes, idéale pour les enseignants et les étudiants avancés, qui fournit un guide rapide sur la mise en œuvre d'une nouvelle ressource numérique pour la gestion de classe. Le style visuel doit être simple et instructif, intégrant des enregistrements d'écran avec des graphiques superposés et une voix off conversationnelle, le tout structuré efficacement à l'aide des modèles et scènes de HeyGen pour faciliter la création rapide de vidéos et le partage de connaissances.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir le contenu des cours et la portée.
Développez et distribuez rapidement plus de vidéos éducatives, élargissant l'accès pour les étudiants du monde entier et enrichissant l'expérience d'apprentissage en ligne.
Améliorer l'engagement d'apprentissage.
Améliorez l'attention des étudiants et la rétention des connaissances grâce à un contenu pédagogique dynamique généré par AI qui rend les leçons plus mémorables.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour les enseignants ?
HeyGen permet aux enseignants de créer facilement des vidéos éducatives engageantes en utilisant des avatars AI et une gamme de modèles personnalisables. Son interface intuitive de glisser-déposer simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, le rendant accessible à tous.
Quels types de vidéos éducatives créatives puis-je réaliser avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez produire une grande variété de vidéos éducatives, allant de vidéos explicatives captivantes à des présentations multimédias dynamiques. Exploitez les avatars AI et la fonctionnalité texte-vidéo pour donner vie à votre contenu pédagogique rapidement et professionnellement.
HeyGen propose-t-il des outils pour le développement rapide de matériel d'apprentissage ?
Oui, HeyGen accélère considérablement le développement de matériel d'apprentissage professionnel grâce à des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables et un montage assisté par AI. Vous pouvez générer des voix off réalistes et ajouter des sous-titres pour garantir que vos vidéos éducatives soient claires et percutantes.
HeyGen peut-il améliorer les capacités de création de vidéos pour la classe avec des éléments multimédias ?
Absolument, HeyGen vous transforme en un puissant créateur de vidéos pour la classe en fournissant des outils de création multimédia étendus. Accédez à une riche bibliothèque de médias et ajoutez facilement des sous-titres ou des captions à vos vidéos éducatives, garantissant une expérience d'apprentissage inclusive et engageante pour les étudiants.