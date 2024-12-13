Générateur de Vidéos de Classe pour des Leçons Engagées

Créez sans effort des vidéos éducatives captivantes avec des avatars AI qui engagent les élèves et simplifient votre préparation de cours.

Créez une vidéo explicative animée de 60 secondes conçue pour les élèves de l'école primaire, décomposant un concept scientifique complexe comme la photosynthèse en étapes simples et visuellement attrayantes. Le style visuel doit être lumineux et coloré, avec des avatars AI amicaux et expressifs, et tirer parti de la génération de voix off robuste de HeyGen pour une narration claire et enthousiaste. Cette vidéo éducative vise à capter l'attention des jeunes apprenants grâce à des visuels animés vibrants, rendant l'apprentissage amusant et accessible, remplissant la promesse d'un créateur de vidéos éducatives efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes à destination des enseignants occupés, démontrant une nouvelle technique de gestion de classe. Le style visuel doit être épuré, professionnel et facile à suivre, en utilisant efficacement les modèles et scènes préconçus de HeyGen pour simplifier la création. L'audio doit maintenir un ton calme et informatif, fournissant des conseils pratiques que les enseignants peuvent immédiatement mettre en œuvre dans leurs classes, démontrant la puissance d'un créateur de vidéos éducatives intuitif.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes expliquant un événement historique ou une théorie scientifique complexe pour les lycéens et les étudiants universitaires, mettant en avant les capacités de création vidéo alimentée par l'AI. Le style visuel doit incorporer des graphiques dynamiques et du texte à l'écran pour souligner les faits clés, tandis qu'une voix confiante et articulée, générée précisément à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, fournit la narration. Cette création multimédia vise à engager intellectuellement, transformant des sujets difficiles en explications visuelles digestes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les parents et les élèves annonçant un événement scolaire à venir, comme une foire scientifique ou une journée sportive, démontrant la facilité d'un générateur de vidéos de classe. Le style visuel doit être lumineux, moderne, et inclure une musique de fond engageante, complétée par un avatar AI enthousiaste fournissant une narration claire. Ce message court et percutant vise à exciter la communauté, utilisant efficacement la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour délivrer des informations vitales avec une touche personnelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Classe

Produisez sans effort des vidéos éducatives engageantes, alimentées par l'AI, pour améliorer l'apprentissage, rendant les sujets complexes clairs et accessibles pour vos élèves.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Vidéo
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque diversifiée de modèles pour esquisser rapidement votre leçon, rendant la création vidéo alimentée par l'AI simple et efficace.
2
Step 2
Choisissez des Avatars AI Engagés
Donnez vie à vos leçons en sélectionnant parmi une gamme d'avatars AI qui peuvent présenter votre contenu éducatif avec des expressions et des mouvements naturels.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Générez des voix off de haute qualité à partir de votre script en utilisant une génération de voix off avancée, assurant un audio clair et engageant pour vos vidéos éducatives.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Revoyez votre projet complet et exportez facilement votre vidéo éducative polie, prête à être distribuée à vos élèves et intégrée dans n'importe quelle plateforme d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animez des Sujets Éducatifs Complexes

.

Transformez des concepts abstraits ou historiques en récits vidéo vivants et mémorables grâce à la narration AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives pour la classe ?

HeyGen utilise une création vidéo avancée alimentée par l'AI pour simplifier la production de vidéos éducatives captivantes. Les utilisateurs peuvent facilement transformer des scripts en contenu engageant avec des avatars AI et des voix off professionnelles, en faisant un générateur de vidéos de classe efficace.

HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos animées pour mes élèves ?

Absolument. HeyGen offre une large gamme de modèles personnalisables et d'avatars AI, permettant aux éducateurs de générer rapidement des vidéos dynamiques et animées. Cela favorise la création multimédia créative pour des vidéos explicatives captivantes.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour un créateur de vidéos éducatives ?

HeyGen propose une suite robuste d'outils créatifs spécifiquement conçus pour un créateur de vidéos éducatives. Les éducateurs peuvent utiliser des avatars AI réalistes, générer des voix off professionnelles et accéder à divers modèles pour améliorer leur création multimédia.

HeyGen est-il un créateur de vidéos de classe AI efficace pour les enseignants ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos de classe AI incroyablement efficace. Il permet aux enseignants de générer rapidement du contenu vidéo de haute qualité à partir de scripts, d'intégrer des voix off professionnelles et d'utiliser des avatars AI, réduisant considérablement le temps de production des vidéos éducatives.

