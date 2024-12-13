Créez une vidéo explicative animée de 60 secondes conçue pour les élèves de l'école primaire, décomposant un concept scientifique complexe comme la photosynthèse en étapes simples et visuellement attrayantes. Le style visuel doit être lumineux et coloré, avec des avatars AI amicaux et expressifs, et tirer parti de la génération de voix off robuste de HeyGen pour une narration claire et enthousiaste. Cette vidéo éducative vise à capter l'attention des jeunes apprenants grâce à des visuels animés vibrants, rendant l'apprentissage amusant et accessible, remplissant la promesse d'un créateur de vidéos éducatives efficace.

