Transformez rapidement les plans de cours en mises à jour vidéo captivantes grâce à notre puissante fonctionnalité de Texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo de mise à jour de classe vibrante de 45 secondes pour les parents d'élèves de l'école primaire, adoptant un style visuel chaleureux et amical avec une bande sonore entraînante. En utilisant les "avatars AI" et la "génération de voix off" de HeyGen, mettez en avant les réalisations clés de la semaine et les événements à venir, rendant la vidéo engageante que les parents attendront avec impatience.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes expliquant un devoir complexe d'"apprentissage par projet" aux lycéens, avec un style visuel dynamique et une musique de fond inspirante ainsi que du texte à l'écran. Exploitez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour exposer clairement les objectifs et utilisez les "Sous-titres/captions" pour garantir l'accessibilité à tous les élèves, transformant le "contenu de classe" sec en un aperçu excitant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction rapide de 30 secondes pour vos collègues enseignants, présentant un nouveau flux de travail d'"outil de montage vidéo" avec un style visuel net et professionnel et une narration précise. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour une création rapide et intégrez le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" pour ajouter des séquences B-roll pertinentes, fournissant un guide concis qui s'intègre facilement dans l'emploi du temps chargé d'un enseignant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une compilation vidéo dynamique de 90 secondes pour les élèves, le corps enseignant et la communauté scolaire élargie, célébrant les réussites des élèves avec un style visuel de montage festif et une partition musicale entraînante. Cette création "AI Classroom Video Maker" devrait utiliser le "Redimensionnement & exportation de l'aspect ratio" pour divers formats d'affichage et puiser dans le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" pour améliorer la narration visuelle, créant une expérience vidéo vraiment mémorable et "engageante".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mise à Jour de Classe

Créez rapidement des mises à jour vidéo professionnelles et engageantes pour votre classe en utilisant l'AI, économisant du temps et améliorant la communication avec les élèves et les parents.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Contenu
Commencez par définir votre message de mise à jour de classe. Vous pouvez rédiger un script complet ou télécharger un texte existant, que notre AI utilisera pour la génération de Texte en vidéo à partir de script, transformant vos idées en une présentation dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et la Voix
Choisissez parmi une variété d'avatars AI professionnels pour représenter votre message. Améliorez encore votre vidéo en utilisant la génération de voix off pour la narration, assurant une livraison claire et engageante.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez Votre Vidéo
Personnalisez votre mise à jour avec des contrôles de marque comme les logos et les couleurs. Ajoutez des éléments vidéo interactifs, des sous-titres ou de la musique de fond pour rendre votre contenu de classe plus dynamique et engageant.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Mise à Jour
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de mise à jour de classe dans le format d'aspect souhaité. Partagez-la facilement directement ou intégrez-la à votre Système de Gestion de l'Apprentissage (intégration LMS) pour un accès fluide des élèves et des parents.

Cas d'Utilisation

Simplifiez le Contenu de Classe Complexe

Clarifiez les sujets difficiles et délivrez efficacement un contenu de classe captivant en transformant l'information en vidéos AI engageantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer les vidéos de mise à jour de classe ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer facilement des vidéos professionnelles et engageantes pour les mises à jour de classe et les plans de cours. Nos générateurs de vidéos AI simplifient la création de contenu, en faisant un outil idéal pour les environnements d'apprentissage modernes.

Quelles fonctionnalités rendent les vidéos HeyGen engageantes pour les élèves ?

HeyGen propose des fonctionnalités dynamiques comme des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables pour produire des vidéos très engageantes. Vous pouvez facilement générer une voix off naturelle à partir de votre script, garantissant que votre contenu de classe capte l'attention des élèves.

HeyGen simplifie-t-il le processus de création de contenu vidéo à partir de scripts ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos grâce à sa fonctionnalité intuitive de Texte en vidéo à partir de script. Cette fonctionnalité puissante, combinée à une génération de voix off avancée, agit comme un outil de montage vidéo complet pour transformer rapidement vos plans de cours en contenu vidéo soigné.

Puis-je personnaliser mes vidéos de classe avec les outils de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris une large gamme de modèles et de contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Cela garantit que votre contenu de classe conserve une apparence et une sensation cohérentes, adaptées à tout, des mises à jour courtes aux cours en ligne complets.

