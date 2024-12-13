Créateur de Vidéos Tutoriels en Classe pour Enseignants
Créez des vidéos éducatives engageantes avec facilité. Exploitez nos modèles et scènes intuitifs pour simplifier votre création vidéo.
Concevez un guide rapide de création de vidéos tutoriels de 60 secondes pour les enseignants du secondaire à partager sur les réseaux sociaux, introduisant un nouveau projet ou résumant une leçon de la semaine. Cette vidéo doit adopter un style d'animation moderne et épuré de tableau blanc, accompagnée d'une voix amicale et informative et d'une musique de fond instrumentale douce. Exploitez les modèles et scènes préfabriqués de HeyGen pour assembler rapidement un contenu d'apparence professionnelle sans expérience de conception approfondie.
Produisez une vidéo interactive dynamique de 30 secondes pour les étudiants universitaires, illustrant un principe d'ingénierie complexe avec des graphiques animés vibrants et des écrans partagés. L'audio doit maintenir un ton sérieux mais engageant, avec une narration nette et claire. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir de votre script pour générer rapidement des voix off soignées à partir de votre contenu écrit, démontrant la puissance des outils vidéo AI dans l'enseignement supérieur.
Développez un projet vidéo éducatif de 50 secondes destiné aux élèves de collège apprenant l'anglais, en se concentrant sur la structure des phrases. Le style visuel doit être apaisant et encourageant, incorporant une narration claire et plus lente avec des indices visuels pour renforcer les concepts. Affichez des sous-titres générés par HeyGen de manière bien visible pour faciliter la compréhension, rendant cette création vidéo accessible à tous les élèves.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Création de Contenu Éducatif.
Créez efficacement plus de vidéos éducatives et de tutoriels, permettant aux enseignants d'atteindre un public étudiant plus large et de simplifier la préparation des leçons.
Améliorer l'Engagement des Étudiants.
Utilisez des vidéos alimentées par AI pour augmenter l'engagement des étudiants et améliorer la rétention de l'apprentissage pour les concepts et tutoriels critiques en classe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives engageantes ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos explicatives professionnelles, en utilisant des outils vidéo AI pour transformer des scripts en contenu dynamique. Vous pouvez utiliser des modèles prêts à l'emploi et une bibliothèque multimédia pour accélérer votre processus de création vidéo.
Puis-je personnaliser les modèles vidéo dans HeyGen pour correspondre à ma marque ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser les modèles et les scènes avec votre logo et vos couleurs spécifiques. Cela garantit que tout votre contenu vidéo, des vidéos éducatives aux publications sur les réseaux sociaux, maintient une identité de marque cohérente.
Quels outils vidéo AI HeyGen propose-t-il pour la création vidéo ?
HeyGen intègre des capacités AI avancées telles que des avatars AI, la transformation de texte en vidéo à partir de script, et la génération de voix off pour simplifier la création vidéo. Ces outils permettent une production efficace de contenus divers, y compris des vidéos tutoriels en classe pour enseignants et étudiants.
HeyGen inclut-il des fonctionnalités pour l'édition vidéo et l'accessibilité ?
HeyGen génère automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité pour tous les spectateurs. De plus, vous pouvez facilement ajuster le format d'image pour diverses plateformes et utiliser des outils d'édition par glisser-déposer pour affiner votre contenu vidéo.