Créateur de Vidéos Tutoriels en Classe pour Enseignants

Créez des vidéos éducatives engageantes avec facilité. Exploitez nos modèles et scènes intuitifs pour simplifier votre création vidéo.

Créez une vidéo explicative captivante de 45 secondes destinée aux élèves de K-5 et à leurs enseignants, décomposant un sujet scientifique complexe comme la photosynthèse en segments facilement compréhensibles. Le style visuel doit être lumineux et animé, avec une voix off enthousiaste et claire accompagnée d'une musique de fond entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à un personnage amical et cohérent, renforçant l'engagement et rendant le processus de création de vidéos éducatives fluide.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Concevez un guide rapide de création de vidéos tutoriels de 60 secondes pour les enseignants du secondaire à partager sur les réseaux sociaux, introduisant un nouveau projet ou résumant une leçon de la semaine. Cette vidéo doit adopter un style d'animation moderne et épuré de tableau blanc, accompagnée d'une voix amicale et informative et d'une musique de fond instrumentale douce. Exploitez les modèles et scènes préfabriqués de HeyGen pour assembler rapidement un contenu d'apparence professionnelle sans expérience de conception approfondie.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo interactive dynamique de 30 secondes pour les étudiants universitaires, illustrant un principe d'ingénierie complexe avec des graphiques animés vibrants et des écrans partagés. L'audio doit maintenir un ton sérieux mais engageant, avec une narration nette et claire. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir de votre script pour générer rapidement des voix off soignées à partir de votre contenu écrit, démontrant la puissance des outils vidéo AI dans l'enseignement supérieur.
Exemple de Prompt 3
Développez un projet vidéo éducatif de 50 secondes destiné aux élèves de collège apprenant l'anglais, en se concentrant sur la structure des phrases. Le style visuel doit être apaisant et encourageant, incorporant une narration claire et plus lente avec des indices visuels pour renforcer les concepts. Affichez des sous-titres générés par HeyGen de manière bien visible pour faciliter la compréhension, rendant cette création vidéo accessible à tous les élèves.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Tutoriels en Classe

Créez facilement des tutoriels en classe engageants et du contenu éducatif avec des outils alimentés par AI, simplifiant la production vidéo du script au partage.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Éducatif
Commencez par transformer vos plans de leçon ou scripts en contenu vidéo engageant en utilisant l'AI de HeyGen. Générez facilement des vidéos à partir de votre texte pour créer des vidéos éducatives captivantes.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off
Donnez vie à vos tutoriels avec des avatars AI réalistes. Améliorez la clarté et l'engagement, rendant les sujets complexes faciles à comprendre pour les étudiants, en utilisant des outils vidéo AI avancés.
3
Step 3
Sélectionnez des Modèles et Affinez
Choisissez parmi une variété de modèles professionnels et personnalisez facilement votre vidéo. Organisez les scènes, ajoutez des médias, et assurez-vous que votre tutoriel se déroule sans accroc.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Tutoriel
Finalisez votre tutoriel en classe et exportez-le dans divers formats et ratios d'aspect. Partagez vos vidéos explicatives de haute qualité sur les plateformes pour atteindre efficacement les étudiants.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Clarifier les Sujets Complexes

.

Simplifiez les sujets difficiles en vidéos explicatives claires et compréhensibles, rendant les concepts difficiles accessibles et engageants pour tous les étudiants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos explicatives professionnelles, en utilisant des outils vidéo AI pour transformer des scripts en contenu dynamique. Vous pouvez utiliser des modèles prêts à l'emploi et une bibliothèque multimédia pour accélérer votre processus de création vidéo.

Puis-je personnaliser les modèles vidéo dans HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser les modèles et les scènes avec votre logo et vos couleurs spécifiques. Cela garantit que tout votre contenu vidéo, des vidéos éducatives aux publications sur les réseaux sociaux, maintient une identité de marque cohérente.

Quels outils vidéo AI HeyGen propose-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen intègre des capacités AI avancées telles que des avatars AI, la transformation de texte en vidéo à partir de script, et la génération de voix off pour simplifier la création vidéo. Ces outils permettent une production efficace de contenus divers, y compris des vidéos tutoriels en classe pour enseignants et étudiants.

HeyGen inclut-il des fonctionnalités pour l'édition vidéo et l'accessibilité ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité pour tous les spectateurs. De plus, vous pouvez facilement ajuster le format d'image pour diverses plateformes et utiliser des outils d'édition par glisser-déposer pour affiner votre contenu vidéo.

