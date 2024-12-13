Vidéos de Formation en Classe pour Enseignants : Faciles et Engagantes

Boostez le Développement Professionnel avec des vidéos pédagogiques engageantes, générées sans effort à partir de votre script grâce au texte-à-vidéo de HeyGen.

458/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo perspicace de 45 secondes axée sur les opportunités de développement professionnel pour les enseignants peut illustrer comment intégrer des plans de leçon créatifs en utilisant des ressources numériques. Ce contenu devrait cibler les éducateurs cherchant à élargir leurs méthodes d'enseignement alignées sur le programme, en employant une esthétique moderne et épurée avec un texte clair à l'écran et une voix off professionnelle générée sans effort grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Envisagez une vidéo de 30 secondes conçue pour encourager les enseignants en présentant des méthodes innovantes pour améliorer la littératie et valoriser la voix des élèves en classe. Ce segment court et percutant, idéal pour les éducateurs engagés dans un apprentissage centré sur l'élève, devrait présenter un style visuel chaleureux et accueillant avec une voix off encourageante, rendu encore plus accessible et engageant grâce aux sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Mettez en avant des stratégies d'évaluation efficaces dans une vidéo de formation de 60 secondes, démontrant spécifiquement comment les enseignants peuvent utiliser des outils comme Google Classroom pour une notation et un retour d'information simplifiés. Cette vidéo, parfaite pour les éducateurs adoptant les plateformes numériques, devrait présenter une approche visuelle de style tutoriel nette avec un récit calme et informatif, facilement créée à partir d'un script détaillé en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation en Classe pour Enseignants

Transformez votre contenu éducatif en vidéos de formation en classe engageantes pour enseignants avec la plateforme intuitive de HeyGen, améliorant le Développement Professionnel sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Script de Leçon
Rédigez le contenu de vos vidéos pédagogiques, puis utilisez la fonctionnalité texte-à-vidéo pour donner vie à votre script.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour transmettre efficacement votre message aux enseignants.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Essentiels
Améliorez l'accessibilité de vos vidéos alignées sur le programme en générant automatiquement des sous-titres.
4
Step 4
Exportez Vos Vidéos de Formation
Exportez facilement votre contenu de Développement Professionnel dans divers formats d'aspect, prêt à être intégré dans vos cours.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Extraits Rapides de Développement Professionnel

.

Créez et partagez rapidement des clips courts et engageants alimentés par l'AI pour l'apprentissage en micro, des conseils de gestion de classe ou des mises à jour de développement professionnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les enseignants peuvent-ils créer efficacement des vidéos de formation en classe de haute qualité ?

HeyGen permet aux enseignants de produire des "vidéos de formation en classe" professionnelles avec des "avatars AI" et la fonctionnalité "texte-à-vidéo". Les éducateurs peuvent facilement transformer des "plans de leçon" en "vidéos pédagogiques" engageantes en utilisant une variété de "modèles" disponibles sur la "plateforme" HeyGen.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos alignées sur le programme pour le développement professionnel ?

Absolument. HeyGen permet la production de "vidéos alignées sur le programme" idéales pour le "Développement Professionnel" et les "cours". Vous pouvez maintenir la cohérence de la marque avec des "contrôles de marque" personnalisés et assurer l'accessibilité avec des "sous-titres".

Comment HeyGen améliore-t-il l'engagement des élèves et l'accessibilité dans les vidéos pédagogiques ?

HeyGen améliore les "vidéos pédagogiques" grâce à des fonctionnalités comme la "génération de voix off" et le support pour "plusieurs langues", rendant le contenu plus accessible. Cela soutient la "Voix des Élèves" et améliore les résultats en "Littératie" en présentant l'information dans des formats divers et engageants pour les "enseignants".

HeyGen est-il une plateforme intuitive pour les enseignants sans expérience approfondie en montage vidéo ?

Oui, HeyGen est conçu comme une "plateforme" intuitive pour que les "enseignants" puissent utiliser l'"AI" pour la création de vidéos. Ses capacités de "texte-à-vidéo" et ses nombreux "modèles" simplifient le processus, permettant aux éducateurs de se concentrer sur la création de contenu plutôt que sur un montage complexe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo