Libérez l'apprentissage avec notre Créateur de Vidéos de Formation en Classe
Créez facilement des vidéos de formation professionnelles pour l'apprentissage à la demande ou l'intégration des employés avec des templates & scenes époustouflants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Comment les formateurs d'entreprise peuvent-ils dispenser des leçons personnalisées de manière efficace ? Développez une vidéo pédagogique de 60 secondes pour le développement professionnel, avec une esthétique nette et épurée et une voix calme et autoritaire, en utilisant les "AI avatars" de HeyGen et le "Text-to-video from script" pour générer sans effort du contenu personnalisé grâce à la technologie de générateur de vidéo AI.
Concevez une vidéo informative de 30 secondes spécifiquement pour l'intégration des employés à distance, en adoptant un ton visuel amical et accueillant avec un audio clair et concis. Assurez-vous que les étapes cruciales sont mises en évidence avec des "Sous-titres/captions" automatiques et une "Génération de voix off" naturelle pour rendre le processus d'intégration des employés fluide et accessible.
L'objectif est de simplifier un sujet technique complexe en une vidéo explicative de 90 secondes facilement assimilable, ciblant les apprenants généraux avec un style visuel engageant et illustratif et une voix conversationnelle. Cela nécessite l'intégration de visuels dynamiques de "Media library/stock support" et de "Personnages animés" pour clarifier les concepts difficiles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation à l'Échelle Mondiale.
Produisez plus de cours de formation efficacement pour éduquer un public mondial plus large.
Améliorer l'Engagement de l'Apprentissage.
Utilisez l'AI pour créer un contenu de formation captivant qui améliore l'engagement des apprenants et la rétention d'informations.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de formation avec des éléments créatifs AI ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de transformer vos vidéos de formation avec des avatars AI personnalisables et des personnages animés, en utilisant une vaste bibliothèque de templates pour créer un contenu visuel hautement engageant et créatif.
Quelles capacités offre HeyGen pour des flux de travail efficaces de création de vidéos de formation ?
En tant que créateur de vidéos de formation complet, HeyGen simplifie votre flux de travail en permettant la génération directe de texte en vidéo à partir de scripts, en prenant en charge les voix off AI dans plusieurs langues, et en fournissant un Enregistreur d'Écran AI pour la création de contenu dynamique.
HeyGen peut-il être utilisé pour développer des modules d'apprentissage à la demande et des vidéos d'intégration des employés ?
Absolument, HeyGen est une plateforme vidéo AI idéale pour développer des vidéos d'apprentissage à la demande et d'intégration des employés percutantes, offrant des fonctionnalités de collaboration robustes et des templates personnalisables pour créer des vidéos explicatives convaincantes pour tout besoin de formation en entreprise.
Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et une portée plus large pour le contenu de formation généré par AI ?
HeyGen garantit que votre contenu de formation généré par AI a une large portée en produisant automatiquement des sous-titres/captions et en offrant des traductions AI, rendant la sortie de votre créateur de vidéos de formation en classe accessible à un public diversifié et mondial.