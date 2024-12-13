Générateur de Vidéos de Formation en Classe : Créez des Cours Engagés

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo éducative animée de 60 secondes pour les enseignants de la maternelle au lycée, visant à simplifier des concepts scientifiques complexes pour les jeunes apprenants avec un style d'animation coloré et engageant et un ton amical et encourageant. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement un contenu éducatif visuellement riche, rendant l'apprentissage amusant et accessible.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation en classe concise de 30 secondes pour les départements RH, introduisant les employés à distance à la culture d'entreprise, avec une esthétique visuelle moderne et corporative et une narration claire et accueillante. Cette vidéo éducative AI doit être facilement générée en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un script en vidéo, garantissant des mises à jour rapides et un message cohérent pour un onboarding efficace des employés.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative dynamique de 50 secondes pour les chefs de produit lançant de nouvelles fonctionnalités logicielles, combinant des visuels axés sur le produit avec une voix off énergique et claire pour mettre en avant les principaux avantages. Générez facilement des voix off professionnelles en utilisant la fonction de génération de voix off de HeyGen, assurant que votre message résonne fortement avec votre public cible pour un impact maximal.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de formation en classe

Transformez sans effort vos matériaux éducatifs en leçons vidéo professionnelles et engageantes pour captiver votre audience et simplifier l'apprentissage.

1
Step 1
Collez votre Script
Collez votre contenu de formation ou script directement dans HeyGen, en utilisant la fonction de texte en vidéo pour commencer à transformer le texte en scènes vidéo dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation, assurant une présence à l'écran engageante et cohérente pour vos apprenants.
3
Step 3
Générez des Voix Off Naturelles
Générez automatiquement des voix off au son naturel à partir de votre script, ou téléchargez les vôtres, en utilisant la capacité de génération de voix off de HeyGen pour fournir un audio d'instruction clair.
4
Step 4
Appliquez des Sous-titres et Exportez
Améliorez l'accessibilité en ajoutant automatiquement des sous-titres à votre vidéo, puis exportez votre vidéo de formation soignée pour vos apprenants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animer des Histoires Éducatives

.

Illustrez de manière vivante des concepts complexes et des récits historiques à travers une narration vidéo captivante alimentée par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos éducatives ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos éducatives engageantes avec divers avatars AI et des modèles conçus professionnellement, transformant des scripts simples en contenu dynamique. Ce générateur de vidéos AI facilite la production de matériel éducatif de haute qualité et visuellement attrayant qui capte l'attention.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les vidéos de formation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation percutantes en convertissant instantanément le texte en vidéo avec des voix off AI réalistes et des sous-titres automatiques. Ce puissant générateur de vidéos AI rationalise le processus de production, rendant le contenu de formation de qualité professionnelle accessible et efficace à produire pour les équipes de L&D.

HeyGen peut-il aider les équipes de L&D à créer des vidéos éducatives animées efficacement ?

Oui, HeyGen est conçu pour améliorer l'efficacité des équipes de L&D, permettant la création rapide de vidéos éducatives animées. Avec son interface intuitive, ses avatars AI personnalisables et ses nombreux modèles, vous pouvez produire un contenu captivant pour divers besoins de formation sans outils de montage vidéo étendus.

Comment HeyGen facilite-t-il la production de vidéos explicatives pour l'intégration des employés ?

HeyGen est un générateur idéal de vidéos de formation en classe qui simplifie la création de vidéos explicatives claires pour l'intégration des employés. Vous pouvez facilement générer des vidéos professionnelles à partir de texte, complètes avec des voix off AI engageantes et des sous-titres, garantissant que les nouveaux employés reçoivent des informations cohérentes et complètes de manière efficace.

