Générateur de Vidéos de Soutien en Classe : Stimulez l'Engagement des Élèves
Stimulez l'engagement des élèves et simplifiez la création de matériel de cours en utilisant la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de notre générateur de vidéos de soutien en classe.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les créateurs de contenu e-learning peuvent simplifier considérablement leur flux de travail. Imaginez une vidéo de 45 secondes démontrant comment transformer des matériaux de cours en ligne statiques en contenu vidéo dynamique. Cette vidéo nécessite un style visuel professionnel et informatif, un texte animé net et une voix off calme et autoritaire, mettant en avant l'efficacité de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour une production rapide.
Inspirez les élèves à élever leurs projets scolaires avec une vidéo vibrante de 30 secondes ! Ciblée vers les élèves, cette vidéo montrera comment transformer des présentations ordinaires en vidéos courtes percutantes. Employez un style visuel dynamique et créatif avec des transitions de scène modernes et une bande sonore énergique, soulignant comment les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen peuvent les habiliter en tant que créateurs de vidéos en classe.
Pour les éducateurs internationaux, rendre les plans de cours accessibles à travers divers contextes linguistiques est essentiel. Développez une vidéo de 50 secondes avec un style visuel et audio inclusif et accessible, présentant des visuels à l'écran diversifiés et une narration claire en plusieurs langues. Cette vidéo doit démontrer puissamment la capacité robuste de sous-titres/captions de HeyGen, assurant une compréhension globale des élèves et favorisant des environnements d'apprentissage véritablement inclusifs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Création de Cours et la Portée Globale.
Les éducateurs peuvent rapidement créer et distribuer une gamme plus large de cours en ligne, atteignant des apprenants diversifiés à l'échelle mondiale avec des vidéos alimentées par l'AI.
Améliorer l'Engagement des Élèves et la Rétention de l'Apprentissage.
Utilisez des vidéos générées par AI pour améliorer significativement l'engagement des élèves et augmenter la rétention des matériaux de cours dans n'importe quelle classe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pédagogiques pour les éducateurs ?
HeyGen transforme les plans de cours et les scripts en vidéos pédagogiques engageantes en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte en vidéo. Ce puissant générateur de vidéos AI réduit considérablement le temps et l'effort nécessaires aux éducateurs pour produire des matériaux de cours de haute qualité, améliorant l'engagement des élèves.
Quel type de contenu vidéo éducatif peut être produit avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux éducateurs de créer des vidéos de qualité professionnelle variées pour des cours en ligne, des modules d'e-learning et des présentations captivantes. Avec des fonctionnalités comme des modèles personnalisables et un support multilingue, il permet de créer un contenu dynamique qui résonne avec divers apprenants.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être personnalisés pour divers scénarios de leçon ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour ses avatars AI, permettant aux éducateurs de les adapter à des scénarios de leçon spécifiques et à des besoins de marque. Cette capacité aide à créer une expérience d'apprentissage cohérente et engageante à travers tout le contenu vidéo, des modules de micro-apprentissage aux cours en ligne complets.
Comment les vidéos HeyGen peuvent-elles être intégrées dans les plateformes de classe ou LMS existantes ?
HeyGen génère du contenu vidéo de haute qualité facilement exportable et compatible avec diverses plateformes de classe et systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS). Cette intégration transparente soutient une livraison efficace des matériaux de cours et enrichit les cours en ligne et les présentations pour les éducateurs.